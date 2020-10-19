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NBC: «отчаяние и разочарование» — COVID-19 испытывает предел возможностей американских больниц

Материал представлен в переводе ИноТВ
В связи с увеличением притока заражённых коронавирусом многие американские штаты столкнулись с рекордным ростом госпитализации. В больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии, заканчиваются места, а персонал испытывает высокий уровень стресса, сообщает NBC News.

Сегодня вечером по всей стране медсёстры и врачи изнемогают от усталости.

БРЕНДОН УЭББ, доктор медицинского центра Intermountain Healthcare: Выгорание  это очень реальная штука. У наших возможностей есть предел.
 
Больничные и ресурсные возможности на пределе. 15 штатов сообщают о рекордном количестве госпитализаций. В Теннеси свободными остались только 18% больничных коек. Ситуация в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ещё хуже.
 
В Оклахоме испытывают ещё большую нехватку коек. И ОРИТ в одном из госпиталей Юты достиг максимальной вместимости в пятницу, поэтому в нём пришлось создать побочную секцию, чтобы принять самых тяжелобольных пациентов.
 
Мать Кристин Хермансен находится в ОРИТ.
 
КРИСТИН ХАРМЕНСЕН, дочь пациентки с COVID-19: Я очень благодарна врачам за всё, что они сделали, учитывая перегрузку.
 
Наступили трудные времена для семей и для тех, кто оказывает им критически важную помощь.
 
КОЛИН КОННЕЛЛИ, старшая медсестра в Университете Юты: Я прошу от своих медсестёр очень много сейчас. И в дальнейшем мне, вероятно, придётся просить их делать ещё больше.
 
В апреле конференц-центр в Солт-Лейк-Сити переоборудовали в полевой госпиталь, но так ни разу не использовали и свернули. Теперь представители здравоохранения вновь призывают к его переоборудованию.
 
ТОДД ВЕНТО, доктор, участник программы по инфекционным заболеваниям Intermountain Healthcare: Они (больницы.  ИноТВ) действительно приближаются к точке, когда ситуация буквально станет неустойчивой.
 
В Северной Дакоте 4 процента населения заразились коронавирусом. Большинство в последние несколько недель. Во всём штате осталось только 20 кроватей в ОРИТ, из них только две в столице штата.
 
РЕНЕ ВЕЛХАУС, фельдшер медицинского центра Sanford: Я никогда не видела ничего подобного.
 
Рене Велхаус работает фельдшером здесь на протяжении 12 лет.
 
РЕНЕ ВЕЛХАУС: Это очень трудная задача из-за ежедневного высокого уровня стресса. Мы не знаем, чего ещё ожидать.
 
Во многих небольших городках врачи опасаются, что самое худшее ещё впереди.
 
СТИВЕН СЭМПЛ, врач отделения реанимации больницы Memorial Hospital: Не нужно много времени, чтобы заполнить маленькую больницу на Среднем Западе. Не понадобится такого же количества (заражённых COVID-19.  ИноТВ), как в Нью-Йорке, чтобы ситуация внутри больницы в моём родном городе Джаспер, штат Индиана, стала походить на нью-йоркскую.
 
И с отчаянием приходит разочарование, потому что страна через это уже проходила.
 
СТИВЕН СЭМПЛ: Внеси свою лепту, Америка, потому что мы (врачи.  ИноТВ) не меньше всех остальных хотим, чтобы всё нормализовалось.
 
До чего же тяжёлая ситуация, Эрен! Больницы что-то планируют на случай повышения числа пациентов?
 
ЭРЕН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC News: Несомненно, они планируют, Кейт. Больнице позади меня уже приходилось задействовать план экстренных мероприятий в пятницу, и они опасаются прибегнуть к нему снова. Кейт?
 
Ясно. Спасибо, Эрен.
 
Дата выхода в эфир 18 октября 2020 года.        
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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