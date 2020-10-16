Fox News: «Мы их кормим!» — вопрос CNN о денежной помощи американцам возмутил конгрессмена

Конгресс кормит американцев, а журналисты слишком мало знают о страданиях населения, чтобы ставить под сомнение решения политиков, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в интервью CNN. Как отмечает Fox News, любого журналиста, который задаёт неудобные вопросы, Пелоси обвиняет в тайной работе на Республиканскую партию.

Может быть, вы видели фрагмент передачи с другого канала — там ведущий делает то, что ни одному ведущему не позволительно: задаёт вопрос (спикеру палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, а потом настойчиво добивается ответа. Вопрос был такой: «Почему вы блокируете расходы на гуманитарную помощь в связи с коронавирусом?» И вот как ответила спикер палаты представителей.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР, ведущий CNN: «Заключите сделку — пусть очередь будет за (лидером сената США. — ИноТВ) Макконнеллом». Что вы ответите (конгрессмену-демократу. — ИноТВ) Ро Ханне?



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Вот что я отвечу вам: не знаю, почему вы всегда выступаете апологетом… и многие из ваших коллег выступают апологетами позиции республиканцев. Что меня забавляет… если бы это не было так грустно… так это то, что все вы думаете, будто знаете о страданиях американского народа больше, чем те из нас, которых народ избрал.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР: Речь не обо мне, а о миллионах американцев, которые не могут достать еду, заплатить за жильё…



НЭНСИ ПЕЛОСИ: А мы представляем их интересы. А мы представляем их интересы.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР: …которым приходится трудно, которые едва сводят концы с концами.



НЭНСИ ПЕЛОСИ: А мы представляем их интересы.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР: Каждый день критически важен. Большое спасибо, что уделили нам время.



НЭНСИ ПЕЛОСИ: Вам спасибо за вашу чувствительность к нуждам наших избирателей.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР: Да, я чувствителен к ним, потому что я вижу их на улицах, они умоляют дать им еды и денег. Большое спасибо, госпожа спикер.



НЭНСИ ПЕЛОСИ: А вы их кормили? Мы их кормим!



Мы их кормим! Мы перебрасываем еду через наш забор в Напе, и они благодарно карабкаются и съедают её, как белки! Вот как относится к вам Нэнси Пелоси. Она вас кормит! Вы всем обязаны Нэнси Пелоси!



И если вы чувствуете то же самое, вы можете понять эту лёгкую вспыльчивость, когда какой-то неблагодарный плебей пытается задать настоящий вопрос. Всякий, кто так делает, непременно является тайным агентом правых!



То же самое она высказывала и в августе.



ДЖУДИ ВУДРАФФ, ведущая PBS: Демократы хотят больше денег, республиканцы хотят гораздо меньше. Они говорят, что готовы проявить гибкость. И они также говорят, что значительная часть денег, выделенных весной, госпожа спикер, до сих пор даже не потрачена.



НЭНСИ ПЕЛОСИ: Если вы хотите быть их адвокатом, Джуди, если вы хотите быть их адвокатом…



ДЖУДИ ВУДРАФФ: Нет, я…



НЭНСИ ПЕЛОСИ: Факты не таковы.



ДЖУДИ ВУДРАФФ: Я сейчас играю роль адвоката дьявола.



НЭНСИ ПЕЛОСИ: Нет.



ДЖУДИ ВУДРАФФ: Я спрашиваю вас о вашей позиции.



Нэнси Пелоси убеждена: многие либеральные репортёры — втайне правые… Да что там, наверняка они сторонники превосходства белой расы! Что именно с ней происходит?



Марк Стайн — наш эксперт по глубинным проблемам. Мы рады, что сегодня он с нами. Что это такое, Марк?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Я хотел бы знать, когда у избирателей Нэнси Пелоси время кормления. Потому что я хотел бы отправиться в Сан-Франциско и посмотреть на это. Все зоопарки сейчас закрыты. Пожалуй, это единственное развлечение, которое ещё остаётся.



Мысль о том, что Вульф Блицер — марионетка администрации Трампа, по-моему, тоже… Есть знаменитое высказывание Линдона Джонсона о том, что, если он потерял Уолтера Кронкайта, он потерял страну. В случае бедняжки Нэнси Пелоси — если она потеряла Вульфа Блицера, она потеряла последних семь человек без мобильных телефонов у выхода номер 28 в аэропорту Ла-Гуардия, которым нечего смотреть, кроме CNN. Это же эпохальный момент!



Тема вашей программы, всего сегодняшнего выпуска, с начала до конца… И когда вы говорите о слушаниях в юридическом комитете, и когда речь идёт о Facebook и Twitter, и когда речь заходит о сексуальных предпочтениях (сенатора США. — ИноТВ) Мэйзи Хироно не слышать выражение «сексуальные предпочтения»… Всё это, по сути… Не смейтесь, не смейтесь, Такер!



Мои сексуальные предпочтения — слушать, как Джо Байден одурманенно спотыкается о фразу «сексуальные предпочтения», в то время как Мэйзи Хироно охаживает меня новым изданием словаря Уэбстера… Это небольшая категория населения, но я к ней отношусь.



Это грязно.



МАРК СТАЙН: Простите, Такер, обычно я не говорю непристойностей в столь ранний час. Но как бы то ни было, как бы то ни было, всё это объединяет одно — и это именно то, что сказала Вульфу Нэнси Пелоси: «Вы недостаточно знаете, чтобы спрашивать меня о законопроекте».



Законопроект подготовили, как она выразилась, «мои председатели». Она имеет в виду председателей комитетов, чьи сотрудники сотрудников сотрудников сотрудников пишут текст законопроектов. Что в них — никто не знает, пока их не примут.



А потом — этот абсурдный спектакль: вся страна должна замереть из-за назначения судьи. Республика судей — это внутренне противоречивое понятие.



Именно!



МАРК СТАЙН: Отцы-основатели были бы в ужасе. Но ещё больше их ужаснула бы мебель в зале. Физически сенаторы находятся на 12 футов выше свидетельского места.



Так и есть.



МАРК СТАЙН: Я давал показания в сенате, и у меня свело шею, пока я смотрел на (сенатора США. — ИноТВ) Кори Букера, пытаясь понять, по какому именно поводу он меня высмеивает. А в прошлом году я давал показания в канадском парламенте. И знаете что? В палате общин в Оттаве законодатели находятся на одном с вами уровне.



Нэнси Пелоси — воплощение этого расширяющегося разрыва между политическим классом и гражданами. Это воплощено в её высокомерии по отношению к Вульфу Блицеру.



Дата выхода в эфир 14 октября 2020 года.