NYT: команда Трампа успокаивала общественность в начале пандемии, но в частных беседах предупреждала спонсоров об угрозе

В феврале, на начальных этапах пандемии, администрация Дональда Трампа заверяла общественность, что ситуация под контролем. Но во время частных встреч с богатыми спонсорами Республиканской партии из попечительского совета Гуверовского института экономические советники президента намекнули инвесторам, что реальное положение дел с коронавирусом может быть куда серьёзней, сообщает The New York Times, ссылаясь на письмо одного из участников собрания.

Днём 24 февраля президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что ситуация с коронавирусом в Америке «под контролем». Это вошло в целую череду многочисленных «радужных» оценок эпидемиологической обстановки, с которыми глава Белого дома и его подчинённые выступали в тот период, пока COVID-19 стремительно распространялся по стране, пишет The New York Times.

Тогда же президент отметил, что «фондовый рынок начинает неплохо выглядеть». Правда, всего за несколько часов до заявлений Трампа в частной беседе с членами попечительского совета консервативного Гуверовского института мнения высокопоставленных представителей экономической команды президента звучали куда менее уверенно. Так, старший советник Трампа по экономическим вопросам Томас Филипсон заявил, что пока не может оценить масштабы влияния нового вируса на американскую экономику. Некоторые участники встречи поняли это так: ситуация с пандемией может оказаться хуже, чем оптимистичные заявления, которыми делится администрация президента с общественностью.

На следующий день о неуверенности в Белом доме важные лица из Гуверовского института могли судить и по высказываниям главы Национального экономического совета Ларри Кадлоу. Сначала в интервью CNBC он заверял, что в Америке коронавирус удалось сдержать. Однако позднее, судя по документам, полученным The New York Times, в беседах с членами попечительского совета, многие из которых являются спонсорами Республиканской партии, Кадлоу отмечал, что сдержать распространение COVID-19 удалось лишь на данный момент «и что будет дальше — непонятно».

Как отмечает издание, документ, на который оно ссылается, был написан консультантом хедж-фонда Уильямом Каллананом, который присутствовал на трёхдневном собрании попечительского совета Гуверовского института. После общения с представителями Белого дома консультант написал электронное письмо с предупреждениями основателю известного хедж-фонда Appaloosa Management Дэвиду Тепперу.

По словам Калланана, его поразило, что практически все чиновники, которых ему довелось слышать во время встреч, с тревогой говорили о вирусе. Его комментарии достаточно быстро распространились среди инвесторов. Из-за предупреждений со стороны органов, занимающихся вопросами здравоохранения, на рынке и так было неспокойно. Но тут трейдеры заметили очень важную особенность: советники президента, по всей видимости, решили заранее предупредить богатых спонсоров Республиканской партии о надвигающейся буре. Тем временем публично Трамп и его окружение настаивали, что коронавирус не представляет большой угрозы. Уже к 26 февраля рынок обвалился.

Как заявил Калланан в комментарии The New York Times, в его письме Тепперу содержались «личные и профессиональные оценки, основанные на продолжительных исследованиях и находящейся в открытом доступе информации». Консультант настаивает, что документом поделились с третьими лицами без его ведома и согласия. А копия письма, которую показала газета финансисту, по его словам, «существенно отличается» от оригинала, только чем именно — он не пояснил. Теппер в свою очередь изначально отрицал, что получил письмо от Калланана, однако впоследствии признал, что, скорее всего, такой документ был — просто он, должно быть, его не запомнил посреди «информационного потока».

Упомянутые в письме чиновники свои заявления по большей части подтвердили. Однако, как подчеркнул Ларри Кадлоу, он считал, что его высказывания на встрече с членами попечительского совета соответствуют тем, что он сделал в эфире CNBC. «Я никоим образом не пытался никого дезинформировать», — отметил руководитель Национального экономического совета. Он напомнил, что в тот период в США было не больше 20 заболевших и власти рассчитывали, что ограничения на въезд помогут сдержать распространение болезни.

Как обращает внимание The New York Times, хотя вопрос легальности предупреждений, связанных с письмом Калланана, остаётся открытым, по мнению юристов, прокурорам Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам было бы непросто установить, нарушили ли Appaloosa или другие инвесторы, ознакомившиеся с оценками консультанта, какие-то правила.