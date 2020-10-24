Daily Telegraph: излишне жёсткая трактовка антикоронавирусных мер в британских школах беспокоит родителей

Британская родительская организация Us for Them получила сотни писем от родителей, обеспокоенных излишне жёсткой трактовкой официальных антикоронавирусных правил в ряде школ, сообщает The Daily Telegraph. Так, в некоторых школах ученики могут ходить в туалет только строго по графику. Также сообщается, что некоторые школьники вынуждены всегда обедать на улице, вне зависимости от погодных условий.
Родительская организация Us for Them составила письмо в адрес правительства Великобритании, сообщает The Daily Telegraph. В письме говорится о том, что в некоторых школах учителя излишне рьяно внедряют меры, которые, по их мнению, помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции. Как следствие, они игнорируют «базовое благосостояние» учеников.
«Многие дети сталкиваются с целым набором непропорциональных мер, которые все вместе складываются в очень тревожный режим», — приводит издание отрывок из письма.
По словам соосновательницы Us for Them Молли Кингсли, организация получила сотни писем от родителей, сообщавших о школах, выходящих за рамки официальных противовирусных рекомендаций.
В некоторых письмах говорилось, что от учеников требуют пользоваться туалетной комнатой строго по графику. Другие родители сообщали, что детям говорят всегда обедать на улице, вне зависимости от погоды.
Как пишет The Daily Telegraph, раннее детский комиссар Великобритании Анна Лонгфилд предупредила, что излишне усердствующие в антикоронавирусных мерах учителя безосновательно отправляют домой целые потоки школьников. По словам Лонгфилд, молодое поколение «не должно быть брошено на алтарь коронавируса». Она также отметила большие разночтения в реализации мер против пандемии в школах. По мнению Лонгфилд, всё это наносит значительный ущерб образованию.
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