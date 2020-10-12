Daily Mail: Happy Birthday под запретом — из-за коронавируса британских школьников лишили пения

В некоторых школах Великобритании ввели запрет на традиционное песенное поздравление с днём рождения, опасаясь распространения коронавируса: вместо этого школьникам предлагают послушать песню в записи или пропеть её с закрытым ртом. Ассоциация родителей возмутилась такой мерой из-за негативного влияния на жизнь учеников, а Департамент образования разрешил школам самим решать, нужно ли им запрещать совместное пение, пишет The Daily Mail.

Британским школьникам запретили петь в классах традиционную песню на день рождения из опасений, что это может способствовать распространению коронавируса, сообщает The Daily Mail.

Как рассказывает издание, в некоторых школах Великобритании детям не разрешают поздравлять одноклассников песней Happy Birthday («С днём рожденья тебя»), когда они находятся в классе. Вместо этого им предлагают послушать её запись на YouTube или напеть её с закрытым ртом.

Объясняется такое нововведение тем, что во время пения в окружающий воздух попадают капли, и заразный человек может передать вирус другим. Кроме того, некоторые образовательные учреждения запретили приносить сладости и торт, чтобы не дать распространиться коронавирусу.

Со-председатель группы родителей-активистов UsForThem Кристин Бретт из Кембриджа считает, что запрет на пение в школе является одной из многих пагубных мер, включающих ограниченный доступ к воде и туалетам. «(Ассоциация. — ИноТВ) UsForThem считает, что дети достаточно пострадали от длительного перерыва в учёбе, и у них должна быть возможность вернуться в нормальную и комфортную обстановку», — заявила Бретт. По словам мамы двоих детей, дни рождения случаются только раз в году, и в этот день любой ребёнок чувствует себя особенным. «Теперь же одноклассникам нельзя спеть для них, им нельзя принести конфеты или пирог для угощения, а из-за правила о шести у многих не получается провести вечеринку не в школе», — сожалеет представительница ассоциации родителей. Она утверждает, что пение представляет низкую опасность для передачи вируса от детей, которые меньше всего заражаются и передают его. «Мы не можем вечно ставить на паузу молодые жизни», — подчёркивает Кристин Бретт.

В то время как запрет на пение распространяется на все пабы и церкви, лишь некоторые британские школы решили его ввести. Департамент образования заявил, что образовательные учреждения должны сами решать, можно ли школьникам петь в одном классе. Согласно официальному регламенту, «групповая игра на музыкальных инструментах и пение должны по мере возможности проходить на открытом воздухе», в противном случае число участников необходимо сократить в соответствии с размерами помещения, отмечает The Daily Mail.