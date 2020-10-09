SRF: в британских правилах по пандемии запутался даже сам премьер-министр

Британское правительство постоянно вводит новые правила в связи с коронавирусом, уследить за которыми не в состоянии даже премьер-министр, сообщает SRF. Недавно Борис Джонсон запутался, можно ли в стране собираться вшестером дома или на улице. Обилие противоречивых предписаний приводит к хаосу и вызывает у населения чувство неуверенности, лишая их доверия к правительству, подчёркивает швейцарский телеканал.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании серьёзная, однако противоречивые предписания, действующие в стране, вызывают у граждан дополнительную неуверенность, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Что можно делать, а чего нельзя? Оставаться дома или выходить на улицу? Британские правила в связи с пандемией сейчас настолько многообразны, что недавно даже сам премьер-министр оплошал, когда ему пришлось объяснять, где и когда в стране ещё можно собираться вшестером, подчёркивает журналист.

«В целом шестеро могут встретиться и в помещении, и на улице. На северо-востоке, однако, действуют более жёсткие правила, там шесть человек — насколько я понимаю — могут собираться только в квартирах и ресторанах, но ни в коем случае не на улице», — заявил Борис Джонсон.

Как поясняет SRF, это высказывание не только сбивает с толку — оно ещё и неверно по своей сути. В квартирах сейчас встречаться запрещено, особенно на северо-востоке страны. Собраться вшестером на улице пока ещё можно, но только при соблюдении необходимой дистанции.

Через несколько часов премьер-министру Джонсону пришлось извиниться за свои слова. Как после этого написала одна из местных газет, «неважно, что вы делаете — прекратите это».

Сохранять чувство юмора в трудные времена важно, но многим уже давно стало не до смеха, подчёркивает швейцарский телеканал. На днях высокопоставленный офицер полиции пожаловался, что такой хаос в предписаниях просто невозможно воплотить в жизнь.

По словам депутата-лейбориста Рэйчел Ривз, британцы готовы соблюдать правила, но они хотят понимать эти правила. «Однако если даже премьер-министр не понимает правил, которые ежедневно вводят он и его правительство, ситуация становится щекотливой. Это вселяет неуверенность в граждан», — предупреждает Ривз.

Даже такие соратники Бориса Джонсона, как консервативный депутат Стив Бэйкер, качают головами: «Правила работают только в том случае, если они понятные, ясные, общепринятые и надёжные. Это фундамент для закона». На данный момент правительство, однако, занято разрушением этого фундамента.

Этого не понимают ни в Лондоне, ни на периферии Соединённого Королевства, продолжает SRF. Небольшой опрос, проведённый в Среднем Уэльсе, показал, что особенная путаница наблюдается в правилах в сфере туризма. По замечанию одного из владельцев гостиниц, валлийское правительство вводит правила, шотландское правительство вводит правила, и Лондон тоже вводит правила, причём они, разумеется, не совпадают.

В Лондоне необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1 м, в других районах — 2 м. «Здесь носить маску обязательно, там — нет, — недоумевает владелец гостиницы. — Когда мы слушаем радио и по нему объявляют о новых правилах, нужно крайне внимательно слушать, какие теперь действуют и где именно».

Водитель грузовика Джон Джонс — один из тех, кто уже перестал слушать, что говорит правительство. Он уже просто не может воспринимать правительство всерьёз, поясняет швейцарский телеканал. «Они сейчас меняют своё мнение уже каждую минуту. Всё это превратилось в анекдот — такой плохой, как грустная шутка», — считает Джонс.

К сожалению, пандемия — это не шутка, а смертельная опасность, подчёркивает корреспондент. В Великобритании коронавирус уже унёс жизни 42 тыс. человек. Из-за путаницы в правилах люди теряют не только терпение, но и самое важное во времена кризиса — доверие к правительству, заключает швейцарский телеканал SRF.