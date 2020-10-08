112: Британия обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением

Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Как передаёт «112 Украина», в Минобороны Украины сообщили, что речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции, а также о строительстве объектов базирования для украинского ВМС.

Подписанный Украиной и Великобританией меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах предусматривает повышение возможностей украинских Военно-морских сил. Как пишет «112 Украина», в Минобороны Украины сообщили, что речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения.

«Украина и Великобритания сегодня положили начало масштабным проектам по развитию Военно-морских сил ВС Украины», — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Андрея Тарана, речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также о строительстве объектов базирования ВМС Украины.

Отмечается, что реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость украинских ВМС с военно-морским компонентом государств — членов НАТО.

Кроме того, в Минобороны рассчитывают, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в экономику современные технологии.