112: Британия обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением

Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Как передаёт «112 Украина», в Минобороны Украины сообщили, что речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции, а также о строительстве объектов базирования для украинского ВМС.
Подписанный Украиной и Великобританией меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах предусматривает повышение возможностей украинских Военно-морских сил. Как пишет «112 Украина», в Минобороны Украины сообщили, что речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения.
«Украина и Великобритания сегодня положили начало масштабным проектам по развитию Военно-морских сил ВС Украины», — говорится в сообщении.
По словам министра обороны Андрея Тарана, речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также о строительстве объектов базирования ВМС Украины.
Отмечается, что реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость украинских ВМС с военно-морским компонентом государств — членов НАТО.
Кроме того, в Минобороны рассчитывают, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в экономику современные технологии.
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