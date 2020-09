DT: стратегически важная арктическая миссия НАТО ограничит активность России

Россия стремится занять господствующие позиции в северных морях, чтобы контролировать подходы к Атлантическому океану и иметь возможность обнаруживать местоположение субмарин НАТО. В то время как силы альянса пытаются сдерживать российскую активность в этом регионе, чтобы получить больше свободы в Атлантике, пишет The Daily Telegraph. Этой цели посвящена и масштабная арктическая миссия НАТО, призванная ограничить господство России и гарантировать свободу навигации в районе Арктики, пишет The Daily Telegraph.

ВМС Великобритании возглавили совместную арктическую миссию четырёх стран НАТО, призванную «блокировать господство России» в регионе, пишет The Daily Telegraph. Принимающий в ней участие британский фрегат Sutherland вместе с подразделениями ВМС США, Дании и Норвегии сообща продемонстрировали России, что она «не может чувствовать себя чересчур свободно» в Арктике, и подтвердили свободу навигации в регионе, подчёркивается в статье.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в этой связи, что Великобритания в ближайшие годы намеревается наращивать свою активность в Баренцевом море. По его словам, появление новых морских путей на Крайнем Севере на фоне таяния льдов позволит наполовину сократить время транспортировки коммерческих грузов, переправляемых из Китая в Европу.



Это может принести огромную коммерческую прибыль — однако такие страны, как Россия, которая чувствует свою «стратегическую уязвимость», могут «попытаться бросить вызов принципу свободы навигации», предупреждает The Daily Telegraph. Заявление британского министра обороны о готовности нарастить активность в Баренцевом море доказывает, насколько большой стратегический интерес этот регион представляет для альянса НАТО, подчёркивается в статье.

В то же время российский Военно-морской флот, который базируется на северо-западе в основном в районе Мурманска, стремится занять господствующие позиции в этом регионе, чтобы контролировать северные подходы к Атлантическому океану, пишет The Daily Telegraph. Для России доступ в открытое море здесь имеет огромное значение, потому что ей необходимо обнаруживать местоположение британских, французских и американских субмарин, которые, согласно распространённому мнению, патрулируют эти воды, поясняет автор.