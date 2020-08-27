Forbes: американские войска отвечают на активность России в Арктике — «и надо льдом, и подо льдом»

Недавние шаги Пентагона в Арктике показывают, что американские военные — несмотря на в целом достаточно мягкую позицию администрации Трампа по отношению к России — твёрдо намерены не отставать от Москвы в плане укрепления средств ведения войны в Арктике, считает внештатный обозреватель Forbes Дэвид Акс. Как пишет Акс, укрепление северных рубежей во многом станет для обеих сторон «возвращением в спортивную форму».

В пятницу ВМС США объявили о том, что «одна из мощнейших» американских ударных подлодок, «Сивулф», прибыла в норвежский Тромсё — а всего день спустя с американской территории в Великобританию прилетели бомбардировщики B-52 американских ВВС, пишет внештатный обозреватель Forbes Дэвид Акс. В этих небольших миссиях на фоне «размеренного пульса» американской военной активности, быть может, и трудно разглядеть что-то необычное, однако здесь стоит задуматься о том, как американские субмарины попали в Северную Европу — а ведь добрались они туда через Северный Ледовитый океан, подчёркивает Акс.

Северные воды из-за климатических изменений становятся всё теплее, и российские вооружённые силы не теряют время даром: Москва вот уже некоторое время «расширяет и улучшает свой арсенал средств для ведения войны в Арктике», напоминает журналист. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тем же самым занимаются и американские войска, пишет журналист.

Впрочем, американское военное руководство, объявляя о недавней перегруппировке войск в направлении Северной Европы, выражалось весьма «уклончиво», продолжает Акс. «От того, имеем ли мы возможность незамедлительно задействовать бомбардировщики B-52, зависит то, можем ли мы быстро реагировать на угрозы, обнадёживая тем самым своих союзников и партнёров, — говорил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян. — Их присутствие здесь помогает нам укреплять доверительные отношения с союзниками по НАТО и странами — партнёрами, а также даёт нам возможность организовывать совместную подготовку по целому ряду сценариев». Как отмечает обозреватель Forbes, ВВС Норвегии решили приступить к этой подготовке сразу — в ходе переброски американских B-52, которые вылетели из Северной Дакоты, а приземлились на авиабазе в английском городке Фэрфорд, их сопровождали норвежские F-16.

Заявления представителей американских ВВС о прибытии подлодки «Сивулф» в Тромсё оказались несколько более интересными — хотя бы в том, что американские моряки почти никогда не объявляют о перемещениях подлодок публично, а если такие заявления и озвучиваются, то всегда с целью дать какой-то сигнал, пишет автор. «Переброска судна «Сивулф» из Бангора, штат Вашингтон, к Шестому флоту США демонстрирует, что область влияния наших подводных сил охватывает весь мир, и что они готовы обеспечить в любой точке планеты присутствие стойких и скрытных подводных средств для выполнения наших уникальных задач с непревзойдённым уровнем боеготовности», — сообщил в своём официальном заявлении командующий подводными силами США вице-адмирал Дэрил Кодл.

По мнению Акса, данном случае крайне важен контекст. «Россия создала условия для вмешательства в ситуацию в Белоруссии, сложившуюся после проведённых в этой стране сфальсифицированных выборов и огромных по масштабам акциях протеста, спровоцированных ими. В свою очередь российский ВМФ недавно провёл учебную высадку на остров в Северном Ледовитом океане. Ну а российские ВВС расширяют аэродромы на Крайнем Севере», — перечисляет автор.

Нынешняя «схватка» в Арктике во многом представляет собой «возвращение в спортивную форму» для обеих сторон: во времена холодной войны военное присутствие в Арктике сохраняли и Вашингтон, и Москва, констатирует обозреватель Forbes. Кроме того, экипажи B-52 в то время тренировались пересекать Северный полюс для сброса ядерных бомб на Советский Союз, а для американского флота был создан отдельный класс подлодок «Сивулф», включавший три судна и предназначенных именно для охоты за советскими субмаринами подо льдом Арктики, пишет журналист.

Вместе с тем, воспринимать военную активность со стороны США как знак того, что администрация Дональда Трампа «внезапно стала обращаться с Россией жёстко» — например, в качестве ответа на «вмешательство» в выборы 2016 года — не стоит, уверен Акс. «Пентагон, по всей видимости, действительно намерен ответить на шаги России в Арктике. А вот на политическом уровне Белый дом даже ослабил расстановку американских сил в Европе: администрация Трампа приняла решение вывести сотни американских морпехов из Норвегии и тысячи военнослужащих сухопутных сил — из Германии», — подытоживает он.