Эксперты National Interest объяснили, почему в Арктике с Россией нужно сотрудничать

Между Соединенными Штатами и Россией существуют разногласия, однако в интересах США развивать сотрудничество в тех областях, где они могут извлечь пользу. Как считают эксперты издания The National Interest, этот список возглавляет сфера контроля над вооружениями, однако нельзя забывать и об Арктике, поскольку данный регион имеет большое значение для всех стран.

Отношения между Соединёнными Штатами и Россией остаются плохими, и американские чиновники считают, что в ближайшем будущем ситуация не улучшится. Однако, как считают научный сотрудник Центра Вудро Вильсона Кеннет Яловиц и профессор и директор Института арктических исследований Дартмутского колледжа Росс Вирджиния, в интересах США развивать сотрудничество в тех областях, где они могут извлечь пользу. Этот список возглавляет сфера контроля над вооружениями, но Арктику также нельзя из него исключать.

Как пишут эксперты в статье для The National Interest, Соединённые Штаты должны возобновить контакты высокого уровня между вооружёнными силами двух стран по вопросам Арктики. Это не стоит рассматривать как поощрение России, однако диалог по вопросам безопасности в Арктике может помочь США лучше понять цели наращивания военного потенциала России в этом регионе и уменьшить риск инцидентов, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

США также должны инициировать обсуждение вопроса о том, является ли Северный морской путь внутренним маршрутом, как утверждает Россия, или же это всё-таки международный морской путь, где должна действовать Конвенция ООН по морскому праву, как утверждает Вашингтон.

Также, отмечают эксперты издания, США могли бы попытаться составить кодекс поведения в Северном Ледовитом океане на основании соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море, которое было подписано Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1972 году и действует до сих пор.

«Между Соединенными Штатами и Россией существуют разногласия, однако им необходимо наладить диалог и работать над потенциальными сферами сотрудничества. Одной из них может стать Арктика, но только в том случае, если Соединенные Штаты предотвратят дальнейшее ухудшение отношений и добьются снижения напряжённости в регионе, который имеет большое значение для всех стран», — заключают эксперты The National Interest.