France 24: из-за жары в Сибири уже выгорело лесов площадью с Грецию

03:00 RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: парад Победы | статья Путина | битва за историю.

03:00 Гэтжи рассказал, почему не любит бороться в поединках Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал, почему не любит бороться в поединках.

03:00 Президент «Лиона» считает, что Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом».

03:00 Токаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Казахстане Около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

03:00 Баскетболисты «Сакраменто» Паркер и Лень заболели коронавирусом Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джабари Паркер и Алексей Лень заболели коронавирусом.

03:00 За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 55 кубометров водонефтяной смеси За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 55 куб. м топливно-водяной смеси.

03:00 Салах: настало время «Ливерпуля» для победы в АПЛ Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и высказался о вероятном чемпионстве.

03:00 Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Менеджер Нурмагомедова: Макгрегору надо выиграть минимум три боя для получения реванша Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что необходимо сделать ирландцу Конору Макгрегору для получения реванша.

03:00 В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Москве.

03:00 В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

03:00 В Магадане закрыли китайский рынок из-за коронавируса у работников Власти Магадана приняли решение закрыть китайский рынок из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у 12 работников, сообщил мэр города Юрий Гришан.

03:00 CNN: в «автономной зоне» Сиэтла объявили о завершении акции протеста Протестующие начали покидать «автономную зону Капитолийского холма» (CHAZ) в центральной части Сиэтла, сообщает CNN со ссылкой на заявление лидеров протестной акции.

03:00 Гидрометцентр прогнозирует температурные аномалии в России в июне Гидрометцентр до конца июня прогнозирует температурные показатели ниже нормы на 4 °С в центральной и западной частях Приволжского федерального округа и на Урале. При этом на большей части азиатской территории России ожидается температура на 4—8 °С выше нормы.

03:00 В Туве 26 июня объявлено днём траура в связи со смертью верховного ламы В Туве 26 июня объявлено днём траура в связи со смертью верховного ламы Джампела Лодоя, который ранее заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики Шолбан Кара-оол.

03:00 В Москве 25 июня ожидается до +28 °С В Москве в четверг, 25 июня, ожидается до +28 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.

03:00 В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Копия письма парламентария на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

03:00 «Ъ» узнал о плане Росавиации по возобновлению международных полётов Замглавы Минтранспорта, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

03:00 У замглавы МВД Колумбии выявили коронавирус Замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил о получении положительного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

03:00 Госдеп США возобновляет выдачу паспортов для выезда за границу Госдепартамент США со следующей недели возобновляет выдачу паспортов для выезда за границу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

03:00 Дуда: американские войска гарантируют безопасность инвестиций США Польский президент Анджей Дуда заявил, что присутствие войск США в Польше гарантирует безопасность американских инвестиций.

03:00 В Китае зафиксировано 20 новых случаев коронавируса В Китае за сутки зафиксировано 19 активных и один бессимптомный носитель коронавирусной инфекции COVID-19, 13 из них выявлены в Пекине. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

03:00 Иран назвал новые санкции США провалом тактики максимального давления Новые санкции США в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу, свидетельствуют о провале тактики максимального давления, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

03:00 Число случаев коронавируса в Мексике приблизилось к 200 тысячам В Мексике за сутки выявили 5437 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 возросло до 196 847.

03:00 МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.

03:00 В Бразилии за сутки выявлено более 42 тысяч случаев коронавируса В Бразилии за сутки выявлено 42 725 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.

03:00 В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.

03:00 Число жертв землетрясения на юге Мексики возросло до десяти Число погибших в результате землетрясения на юге Мексики возросло до десяти после того, как под разрушенными зданиями в штате Оахака были обнаружены тела троих человек.

03:00 На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков Спасатели на Камчатке в ходе поисковых мероприятий обнаружили вещи и документы моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте, сообщает краевой главк МЧС России.

03:00 В западных областях Украины дали первые оценки ущерба от наводнений Ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн.

03:00 В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.

03:00 Мадуро допустил возможность референдума о своей отставке в 2022 году Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность проведения референдума о своей отставке в 2022 году, если будет собрано достаточное количество подписей.

03:00 Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.

03:00 В Мурманск прибыл первый пассажирский поезд по новому обходному пути В Мурманск прибыл первый пассажирский поезд по новому участку железнодорожного пути, построенному в обход разрушенного моста, сообщили в пресс-службе регионального отделения Октябрьской железной дороги.

03:00 «Реал» одержал верх над «Мальоркой» в матче Примеры В рамках 31-го тура Примеры мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Мальорку».

03:00 «Рома» одержала победу над «Сампдорией» в 27-м туре Серии А В рамках 27-го тура итальянской Серии А римская «Рома» взяла верх над генуэзской «Сампдорией».

03:00 «Аталанта» обыграла «Лацио» в матче 27-го тура Серии А В матче 27-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле одержала победу над столичным «Лацио».

03:00 Трамп и Дуда подтвердили подготовку договора о проекте АЭС в Польше Американский и польский президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.

03:00 Боец UFC Волков не может покинуть США из-за отмены рейсов Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков сообщил, что он застрял в США после турнира UFC Vegas 3.

03:00 «Ливерпуль» крупно обыграл «Кристал Пэлас» в 31-м туре АПЛ В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» крупно победил «Кристал Пэлас».

03:00 В мире за сутки зафиксировано более 130 тысяч случаев коронавируса За сутки по всему миру зафиксировано более 130 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших возросло до 9,12 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

03:00 Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению Российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп.

03:00 «Ливерпуль» забил 100 мячей в третьем сезоне подряд «Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.

03:00 Фигуристы и тренеры сборной Нидерландов ушли на карантин В связи со спорным результатом теста на коронавирус у одной из фигуристок сборной Нидерландов на карантин были вынуждены сесть 22 спортсмена.

03:00 Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме.

03:00 Нурмагомедов оценил тренировку 53-летнего Тайсона Чемпион в лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил тренировку бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу 53-летнего Майка Тайсона.

03:00 В Нидерландах намерены пускать болельщиков на стадионы в июле, но им запретят петь Болельщики смогут посещать стадионы в Нидерландах уже с 1 июля, однако им нужно будет придерживаться ряда ограничений.

03:00 В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 12 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число летальных исходов в городе возросло до 3669.

03:00 В США заявили об отсутствии причин возобновлять ядерные испытания США не заявляли России о возможности отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам прошедших в Вене двусторонних консультаций.