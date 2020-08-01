Berlingske: у России там «Кинжал» — датский аналитик предсказал конфликт в Арктике
Российский истребитель МиГ, на брюхе у которого закреплена ракета дальнего радиуса действия, поднимается с Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане и держит курс на Гренландию. Через несколько минут полёта ракета отделяется от самолёта и отправляется в космос, чтобы спустя мгновение вновь пройти через атмосферу со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и уничтожить радиолокационную станцию базы Туле. Как пишет Berlingske, данный сценарий — это уже не просто фантазии — сегодня Россия действительно на это способна.
Как отмечает датское издание, неизвестно, насколько далеко летит новая российская ракета «Кинжал», но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике. Военный аналитик Академии обороны, капитан-лейтенант Андерс Пук Нильсен уверен, что «Кинжал» — такое новое оружие, какому Соединённым Штатам просто необходимо найти противовес в Гренландии.
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