Berlingske: рыба для России или дружба с США — Фарерские острова оказались перед дилеммой

Из-за мирового соперничества в борьбе за Арктику Фарерские острова неожиданно оказались в эпицентре благодаря своему географическому положению. Фарерами всерьёз заинтересовались американские, российские и даже китайские власти и компании. Но такое пристальное внимание поставило Фарерские острова перед неприятной дилеммой, учитывая, что до 27% местного экспорта рыбы приходится на Россию: в итоге экономика идёт вразрез с политикой, в русле которой необходимо сохранять хорошие отношения с США и НАТО, пишет Berlingske.

Нынешняя тенденция к «милитаризации» Арктики поставила Фарерские острова, расположенные в северной части Атлантического океана, перед трудной дилеммой, констатирует Berlingske. До недавнего времени соображения безопасности и военной стратегии не играли значительной роли в местной полититке, здесь гораздо больше интересовались экономикой и вопросом независимости от Дании. Однако теперь выясняется, что экономические интересы Фарер, касающиеся торговых связей с Россией и Китаем, могут идти вразрез с военными интересами США и НАТО, отмечается в статье.



Тот факт, что геополитическая ситуация кардинально изменилась без особого на то желания Фарер, можно понять из доклада Датского института международных исследований, который был недавно подготовлен для Министерства иностранных дел. Этот доклад содержит обширный анализ новой динамики в политике безопасности в Арктике, поясняется в статье.



Там отмечается, что на протяжении последних лет Арктика стала ареной напряжённого соперничества между крупными мировыми державами, и в особенности это касается России и США. Поэтому Фарерские острова за счёт своего географического положения оказались в «стратегическом эпицентре» — на оси между Гренландией, Исландией и Великобританией, которую приходится пересекать российским подводным лодкам, чтобы действовать в Северной Атлантике. Эту ось даже называют «Фареро-Исландский рубеж», пишет Berlingske.



С этим непосредственно связан и недавний визит на острова американского посла в Дании Карлы Сэндс, хотя военное сотрудничество между Фарерами и США сейчас не обсуждается, говорится в статье. «Фарерами всё больше интересуются американские, российские и китайские власти и компании. Американский посол в Дании Карла Сэндс за время своего пребывания в должности уже несколько раз посещала острова, что резко отличается от поведения различных предыдущих послов», — отмечается в докладе Датского института международных исследований.



И такое неожиданно пристальное политическое внимание поставило Фарерские острова перед неприятной дилеммой, которая во многом связана с рыбой, подчёркивается в статье. Дело в том, что рыболовство — это самая важная отрасль промышленности Фарер, которая обеспечивает 95% всего экспорта островов. И здесь Россия играет важную роль, если учесть, что по статистике в 2017 году экспорт в Россию составил 27% от всего фарерского экспорта рыбы. Фактически, Россия сейчас является главным потребителем фарерской рыбы, отмечают эксперты в анализе Датского института международных исследований.



«Однако растущее внимание со стороны России, Китая и США к Северной Атлантике и Арктике означает, что традиционная политика безопасности пошатнулась. И Фарерские острова должны приспособиться к новой ситуации, когда экономические интересы, подразумевающие торговлю с Россией и Китаем, идут вразрез с интересами политики безопасности, ради которой необходимо сохранять хорошие отношения с США и НАТО», — подчёркивается также в этом докладе.



Фарерские острова очень не хотят, чтобы их втягивали в военную игру. Они сосредоточены на рыболовстве и «прекрасно живут за пределами радаров большой политики», рассказал в интервью Berlingske военный аналитик Стеен Кьергор, который возглавляет Центр исследований арктической безопасности при Академии обороны и был одним из авторов вышеупомянутого аналитического доклада.



«Но так для них больше продолжаться не может. Мировая политика настигла Фареры», — подчеркнул Кьергор в беседе с журналистами. Именно баланс между рыболовством и большой политикой стал почвой для предыдущих конфликтов между Фарерскими островами и Данией, напоминает Berlingske, когда в 2014 году Россия объявила бойкот датской рыбе в ответ на введённые Западом санкции. Однако Фарерские острова смогли избежать этой участи и продолжили торговлю с Москвой.



Через год Дания призвала Фареры «не пользоваться ситуацией». Однако фарерская сторона в ответ напомнила, что страны ЕС и сами прекратили далеко не всю торговлю с Россией и продолжают продавать ей ряд своих товаров, не затронутых санкциями, отмечается в докладе. Местные власти на самом деле совершенно не горят желанием принимать чью-то определённую сторону в подобных конфликтах, потому что такой выбор, какую выгоду он бы ни принёс, всё равно поставит под угрозу часть фарерского экспорта, поясняет автор.



Вероятно, по этой причине и американская, и фарерская стороны сейчас активно подчёркивают, что их нынешний диалог не касается военного сотрудничества, говорится в статье. «На встречах с американским послом мы ни единым словом не упоминали военное сотрудничество между США и Фарерскими островами. Если бы эта тема всплыла, я бы её тут же пресек», — заверил в интервью Berlingske министр иностранных дел автономного правительства Фарерских островов Йенис ав Рана.