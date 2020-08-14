junge Welt: милитаризация Арктики происходит при активном содействии Германии

Несмотря на то что немецкое правительство выступает за то, чтобы Арктика оставалась малоконфликтным регионом, её милитаризация происходит при активном содействии Германии. Как пишет junge Welt, Берлин способствует усилению активности ЕС и НАТО в Арктике, что приводит к обострению конфликтов в арктических широтах вопреки уверениям правительства.

Немецкое правительство не хочет остаться в стороне в борьбе за контроль над Арктикой. Как пишет junge Welt, оно занимается этим регионом уже долгое время, а в августе прошлого года опубликовало стратегический документ под названием «Направления немецкой политики в Арктике». В нём говорится об охране окружающей среды и о научном исследовании Арктики, в котором активно участвуют немецкие институты. Последние выступают за «многостороннюю кооперацию» в полярном регионе и сообщают, что правительство ФРГ хочет взять на себя «ответственность за арктическое пространство». Как отмечает издание, это стандартная формулировка, когда у кого-то есть желание принять участие в борьбе за влияние, но не хочется это официально признавать.

В соответствии с этим в документе содержится глава о «военно-политическом измерении немецкой политики в Арктике». В ней написано, что многие государства во всё большей степени обеспечивают свои интересы в Арктике, в том числе и в военном отношении, что может привести к «раскручиванию спирали гонки вооружений». Правительство ФРГ утверждает, что выступает за то, чтобы Арктика оставалась малоконфликтным регионом, но в то же время способствует усилению активности ЕС и НАТО в нём, что, наоборот, приводит — вопреки уверениям правительства — к обострению конфликтов в Арктике.

В преддверии председательства Германии в Совете Европы министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр постаралась придать военно-политическому влиянию Германии в Арктике новый импульс. Первоначально Крамп-Карренбауэр планировала совершить продолжительную поездку по странам Северной Европы, но из-за пандемии была вынуждена ограничиться видео- и телефонными конференциями со своими коллегами. Во время одной из таких конференций с Объединённым центром военных действий НАТО в норвежском Ставангере она настойчиво призвала западный военный альянс «в будущем ещё более интенсивно заниматься арктическим регионом».

Как заключает издание, если учитывать, что центром НАТО в Ставангере вот уже почти год руководит контр-адмирал ВМС Германии Ян Кристиан Каак, а части бундесвера участвуют в учениях в данном регионе, то можно сделать вывод, что милитаризация Арктики происходит при активном содействии Германии.