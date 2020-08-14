junge Welt: милитаризация Арктики происходит при активном содействии Германии
Немецкое правительство не хочет остаться в стороне в борьбе за контроль над Арктикой. Как пишет junge Welt, оно занимается этим регионом уже долгое время, а в августе прошлого года опубликовало стратегический документ под названием «Направления немецкой политики в Арктике». В нём говорится об охране окружающей среды и о научном исследовании Арктики, в котором активно участвуют немецкие институты. Последние выступают за «многостороннюю кооперацию» в полярном регионе и сообщают, что правительство ФРГ хочет взять на себя «ответственность за арктическое пространство». Как отмечает издание, это стандартная формулировка, когда у кого-то есть желание принять участие в борьбе за влияние, но не хочется это официально признавать.
В соответствии с этим в документе содержится глава о «военно-политическом измерении немецкой политики в Арктике». В ней написано, что многие государства во всё большей степени обеспечивают свои интересы в Арктике, в том числе и в военном отношении, что может привести к «раскручиванию спирали гонки вооружений». Правительство ФРГ утверждает, что выступает за то, чтобы Арктика оставалась малоконфликтным регионом, но в то же время способствует усилению активности ЕС и НАТО в нём, что, наоборот, приводит — вопреки уверениям правительства — к обострению конфликтов в Арктике.
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