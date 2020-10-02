BI: с модернизацией российского флота США обратили внимание на угрозу подводной войны в Атлантике

После холодной войны США считали Атлантику «недосягаемой» для Москвы зоной и мало внимания уделяли противолодочной обороне. Однако усиленная модернизация российского флота в корне изменила ситуацию, пишет Business Insider. И теперь американские ВМС оперативно переориентируются на подготовку к подводной войне, что подтвердили недавние учения в Атлантике и открытие отдельного командования НАТО.

В Атлантическом океане всё чаще можно заметить передовые российские подлодки, и ВМС США усердно работают, чтобы следить за всем, что происходит неподалёку от американских берегов, пишет Business Insider. Если в период войн на Ближнем Востоке армия не слишком много внимания уделяла противолодочной обороне, то теперь её фокус смещается в этом направлении, что лишь подтвердили недавние учения Exercise Black Widow 2020 («Чёрная вдова»), проходившие с 12 по 18 сентября в Северной Атлантике.

Как заявил 16 сентября командующий подводными силами вице-адмирал Дэрил Кодл, сдерживание российского ВМФ в течение десятилетия после холодной войны позволяло американцам считать, что Атлантика — зона, «недосягаемая» для Москвы. «Но теперь всем уже достаточно хорошо известно, что наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — приводит издание слова Кодла. Современная противолодочная оборона требует чёткой координации между различными силами, начиная со спутников и заканчивая субмаринами. И как заверили вице-адмирал и другие высокопоставленные военнослужащие, в прошедших учениях все эти моменты отрабатывались.

В американских манёврах принимали участие две ударные подводные лодки, два эсминца, два универсальных десантных корабля типа Wasp, две эскадрильи противолодочных вертолётов MH-60R Seahawk и патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon. Кроме того, в учениях содействовал «отряд реагирования на агрессию под водой», сформированный в рамках ВМС в 2019 году из наиболее опытных военных и гражданских экспертов, чья задача заключается в оказании целевой поддержки другим подразделениям. По словам главы Центра по развитию подводного боя контр-адмирала Рика Сифа, эти специалисты должны помогать военнослужащим лучше понять философию, тактику и стратегию противника.

Учения Black Widow стали плацдармом, на котором все платформы могли отработать взаимодействие, обмен информацией, а также структуру командования и контроля. Как объяснил вице-адмирал Дэрил Кодл, с технической точки зрения системы коммуникации, радары и локаторы во всех передовых субмаринах «приблизительно одинаковы» — основную роль в успешной операции будет играть то, где, как и кем они используются. Именно это и тренировали ВМС в ходе манёвров.

Как отмечает Business Insider, усиленное внимание американских военных к подводной войне вызвано растущей, по мнению США, угрозой со стороны «великих держав-соперников» — в первую очередь России, которая усиленно занимается модернизацией своего ВМФ ещё с 2000-х годов. Подводный флот Москвы куда меньше, чем в советское время, но более продвинут: российские корабли тише, могут преодолевать большие расстояния и выпускать ракеты, способные нанести удар по целям на суше. Это больше всего вызывает обеспокоенность американцев.

«С математической точки зрения российский флот не такая большая угроза, какой он был в период холодной войны. Но если говорить о его потенциале, он по-прежнему представляет ощутимую угрозу», — комментирует директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.

Западные военные опасаются, что мир ждёт новая битва за Атлантику. Первые две разворачивались в регионе во время Первой и Второй мировых войн: корабли и подводные лодки противников боролись за пролегающие через океан линии связи. Но современную Россию, по мнению Петерсена, в потенциальном конфликте скорее будут интересовать порты. В ходе конфликта в Сирии Москва уже продемонстрировала свои крылатые ракеты «Калибр», с подлодки нанеся удары по целям на суше. Из-за этого США ощущают особенно острую нужду как можно быстрее подготовиться к подводной войне, утверждает эксперт.

«Впервые в российской истории ВМФ РФ способен достать европейское побережье, а в некоторых случаях даже континентальную часть Соединённых Штатов и создать угрозу атаки крылатыми ракетами из высокоточных систем вооружений по наземным целям», — предупреждает Петерсен. Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны.

Столь значимую трансатлантическую угрозу не может игнорировать и НАТО. По информации Business Insider, 17 сентября командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис официально заступил на пост главы начавшего свою деятельность Командования объединённых вооружённых сил (ОВС) альянса в Норфолке. В задачи этого формирования входит осуществление операций НАТО в Северной Атлантике и на Крайнем Севере.

«Это первое командование НАТО такого плана. По сути, оно связывает вместе два континента», — заявил Льюис на церемонии открытия штаба.