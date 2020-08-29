Эксперт Forbes рассказал, как блокада торговых судов поможет Западу выиграть войну с Россией

Большая экономическая зависимость от коммерческого флота и устаревающие ВМС, которые с трудом могут защитить торговые суда, — проблема для России, но хорошая возможность для США и их союзников, пишет Forbes. По мнению эксперта Брэдфорда Дисмьюкса, устроив блокаду коммерческим кораблям в ходе потенциального конфликта, Запад сможет заставить Москву пойти на мир на выгодных для себя условиях.

Российский ВМФ с каждым днём становится меньше, а вот коммерческий флот, на котором держится национальный экспорт, стремительно растёт, утверждает обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, устаревающие корабли ВМС и большая зависимость от морской торговли, главным образом вывоза сжиженного природного газа (СПГ), сегодня представляют большую проблему для режима президента Владимира Путина.

Но для США и их союзников такая уязвимость представляет хороший шанс. Как объясняет автор статьи, если дело дойдёт до конфликта, Америка может устроить блокаду коммерческому флоту России, таким образом перекрыв доступ средств для её экономики, что в конечном счёте вынудит Москву закончить потенциальную войну на выгодных для Вашингтона и его друзей условиях.

По словам отставного капитана ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкса, помимо новых танкеров СПГ, у России есть внушительный коммерческий флот — второй по величине в мире после китайского. Это по большей части старые контейнерные суда и сухогрузы с не очень высокой самостоятельной стоимостью. Но, как и рыбопромысловый флот России, они играют важную роль в международных перевозках и вносят существенный вклад в экономику страны.

Торговые суда приписаны к небольшому количеству крупных портов: Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море, Новороссийск на Чёрном, Мурманск на Крайнем Севере и Владивосток в районе Тихого океана. Много где кораблям приходится проходить через узкие участки, и это, по мнению Дэвида Экса, «можно сказать, напрашивается на атаку» противника в период войны.

Ко всему прочему, Москва испытывает недостаток в мощных военных кораблях дальней морской зоны, которые могли бы защитить суда в открытом море. Как подчёркивает журналист, ВМФ РФ располагает только одним, не слишком надёжным авианосцем «Адмирал Кузнецов», плюс, вскоре будет введён в эксплуатацию атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и ещё есть несколько эсминцев и сторожевых кораблей. По оценкам Брэдфорда Дисмьюкса, для индивидуального сопровождения гражданских судов этого, может, и хватит, но защитить весь флот будет проблематично.

У США же и их союзников больших кораблей дальней морской зоны предостаточно — более тысячи в общей сложности: и атомные ударные субмарины, и 11 атомных авианосцев США, два обычных у Великобритании и один у Франции.

Западные стратеги не должны игнорировать своё «очевидное преимущество» в атаке на российские коммерческие суда, настаивает Дисмьюкс. «Запад должен доходчиво продемонстрировать угрозу лишить Россию возможности выхода в международные воды», — полагает аналитик. Так, на случай войны он советует американским кораблям выслеживать российские суда в водах Арктики, пока европейские союзники возьмут на себя западную часть, а на востоке порты перекрывать будут Япония и Корея.

Как считает Дисмьюкс, такие действия не только помогут выиграть войну, но, возможно, даже избежать её. Запад должен дать понять Москве, что любая агрессия с её стороны повлечёт за собой блокаду — вне зависимости от ответа НАТО непосредственно в потенциальной зоне конфликта.

Тем не менее уничтожение коммерческих судов и убийство гражданских экипажей может негативно сказаться на политических позициях США и их союзников. Поэтому Дисмьюкс советует использовать специальные новые вооружения, которые могут обездвижить корабль, не нанеся ущерба тем, кто на нём находится.