Business Insider: «новый очаг напряжённости» — США и НАТО укрепляются на Чёрном море

Вывод американских войск из Германии и их передислокация ближе к российским границам, а также регулярные манёвры с союзниками и патрули США на Чёрном море свидетельствуют о намерениях Вашингтона усилить здесь своё присутствие, считает Business Insider. Учитывая, что для Москвы это очень важное направление, сейчас, по мнению издания, в черноморском регионе появляется «новый очаг напряжённости».

В конце июля США, наконец, сделали «долгожданное заявление» о передислокации своих войск, на данный момент базирующихся в Германии, пишет Business Insider. По словам высокопоставленных лиц, включая министра обороны Марка Эспера и командующего силами США в Европе Тода Уолтерса, переброска войск делается со стратегическими целями.

«Мы выводим войска из Центральной Европы, Германии, где они находились со времён холодной войны, — отметил Эспер. — Мы собираемся передвинуться ближе к восточным границам, где расположены наши новые союзники, — в район Чёрного моря». Как заверил Уолтерс, в таком формате войска смогут «осуществлять постоянную ротацию во многих локациях», что существенно повысит их боеспособность. По мнению издания, это говорит о том, что регион, соседствующий с Россией, постепенно превращается в «новый очаг напряжённости» в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Как напоминает Business Insider, Россия, самое сильное государство в Черноморском регионе, «вторглась» в соседнюю Грузию в 2008 году и «захватила» Крым у Украины в 2014-м — с тех пор напряжённость остаётся на высоком уровне. «Кремль использует Черноморский регион для запуска своих операций в Сирии, Ливии и в восточной части Средиземного моря. Именно через этот район они оказывают влияние на всё, что происходит на Балканах и на Кавказе, а также, конечно, на Украине и в Молдавии», — объяснил изданию Бен Ходжес, занимавший пост командующего силами США в Европе с 2015-го по 2017 год.

Ходжес раскритиковал передислокацию американский войск в Европе, подчеркнув, что эти меры не улучшат уровень боеготовности и в том формате, в каком они осуществляются, напротив, могут навредить НАТО. «Но при этом я всегда поддерживаю усиленное внимание к Черноморскому региону, потому что считаю, что ему следует отводить более высокий приоритет», — отметил Ходжес. По его мнению, ещё более важной задачей является усиление военно-морского присутствия НАТО в регионе, потому что ни турецкие, ни румынские, ни болгарские, ни украинские корабли по-прежнему не могут равняться с Черноморским флотом России.

Ходжес предупредил, что в предстоящие месяцы Москва может решиться на какие-то радикальные шаги. Как подчёркивает Business Insider, об этом говорят многие ещё с 2014 года и, по мнению аналитиков, сейчас «захват новых украинских территорий» Кремлю невыгоден. Тем не менее в данный момент наблюдается сочетание многих факторов, которые могут подтолкнуть Россию к действию: президентские выборы в США и региональные на Украине, масштабные учения Москвы «Кавказ-2020», запланированные на сентябрь, засуха в Крыму. «Учитывая непоследовательную реакцию нашей администрации в США, помимо санкций ЕС, действенного, жёсткого ответа России в регионе особо не было. Думаю, Кремль это видит», — поделился экс-командующий силами США в ЕС.

Business Insider подчёркивает, что в последние годы США усиливают своё присутсвие на Чёрном море. В июне командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что в прошлом году восемь американских кораблей в течение порядка 120 дней патрулировали Чёрное море и Вашингтон регулярно проводит учения в регионе вместе с союзниками и партнёрами. Последними такими манёврами были Sea Breeze 2020 («Морской бриз»). В этом году более 40 кораблей и самолётов из восьми стран приняли участие в учениях, которые официально завершились 26 июля, однако 2 августа американские ВМС и ВВС провели в регионе схожие манёвры. Как отмечают участники, учения помогают лучше узнать местность и отработать взаимодействие с союзниками.