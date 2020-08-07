N-TV: «Германия это заслужила» — Болтон объяснил логику Трампа при выводе войск из ФРГ

У Дональда Трампа нет каких-либо убедительных оснований для отзыва части войск США из Германии, убеждён бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Трамп просто считает, что «Германия это заслужила», а его нападки на страну связаны с её экономической силой и стремлением главы Белого дома подзаработать, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон критически отнёсся к плану по отзыву американских войск из Германии, отмечает немецкий телеканал N-TV. Трамп не привёл никаких «убедительных причин», почему он хочет вывести из страны почти 12 тыс. военнослужащих, сообщил Болтон немецкому пресс-агентству по случаю выхода в Германии его книги «Комната, где всё произошло», который запланирован на 14 августа.

Дональд Трамп хочет перевести своих военных из-за того, что Германия тратит недостаточно средств на оборону, а также из-за внешнеторгового дефицита — в этом не оставляют сомнений его публичные высказывания. «Для передислокации должны быть другие убедительные причины. Это не убедительные причины, — подчеркнул Болтон. — Он делает это потому, что считает: Германия это заслужила».

Трамп придерживается мнения, что США должны получать плату за то, что их военнослужащие находятся в Германии. «Мы там не потому, что хотим проявить благотворительность в отношении Германии или надеемся заодно немного подзаработать, — утверждает Болтон. — Мы находимся там по глубоко уходящим в историю причинам, потому что верим, что это в наших интересах безопасности. Трамп видит ситуацию в ином свете». То же самое, с точки зрения Болтона, касается и миссий США в Южной Корее, Японии, Афганистане или Ираке.

Как отмечает немецкий телеканал, своей разоблачительной книгой Болтон уже вызвал ажиотаж в США. В ней экс-советник американского президента по национальной безопасности представил «убийственный образ непредсказуемого президента», для которого важнее всего быть переизбранным на новый срок. Белый дом пытался помешать публикации этой книги. «Я думаю, что ущерб, который Трамп нанёс как в стране, так и на международном уровне, может быть быстро заглажен, если он будет у власти только один срок, — заявил Болтон. — При двух сроках ущерб будет больше и будет сложнее его компенсировать».

Так, по версии Болтона, в случае переизбрания Трампа НАТО грозит раскол: «Я не думаю, что люди в Европе действительно отдают себе в этом отчёт». Трамп не видит в оборонительном альянсе никаких преимуществ для Америки. С его точки зрения, речь идёт, за некоторыми исключениями, о группе людей, которые нечестным образом извлекают выгоду из того, что США их защищают, убеждён бывший советник президента по безопасности.

По мнению Болтона, даже спустя три с лишним года на своём посту Трамп не до конца понимает, что означает быть президентом США. «Тяжесть этого поста, ноша ответственности, последствия, которые влечёт за собой каждое действие или даже только слово президента» не оказали на Трампа того эффекта, как на президентов до него, убеждён Болтон. Вместо этого Трамп управляет Белым домом, как когда-то руководил собственной фирмой: для него каждый день — это новый день. В ответ на один из вопросов интервью Болтон недвусмысленно заявил: «Перестаньте говорить про мировоззрение! У него нет никакого мировоззрения». И никакой стратегии Трамп, по его мнению, также не следует.

Кроме того, Болтон придерживается мнения, что нападки Трампа на Германию вызваны экономической силой страны. «Однако я не думаю, что это как-то связано с канцлером Меркель», — отметил экс-советник американского президента. У Трампа в принципе проблемы с женщинами во власти, он лучше ладит с «авторитарными» лидерами — такими как Владимир Путин или Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на слова Джона Болтона.