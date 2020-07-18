ABC: «удивлён и разочарован» — Болтон упрекнул Испанию в нежелании возглавить борьбу с Мадуро

В интервью испанской ABC бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что свергнуть президента Венесуэлы стране помешали незаконные доходы Николаса Мадуро и помощь со стороны России, Китая и Кубы. Кроме того, Болтон упрекнул Испанию в недостаточной помощи в борьбе с Мадуро. Тем не менее, по его словам, лидер оппозиции Хуан Гуаидо не оставил свои попытки захватить власть в Венесуэле.

В течение почти полутора лет на посту советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон видел своей основной целью свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро посредством кампании «максимального давления».

Об этом Болтон, покинувший должность в сентябре прошлого года, рассказал в интервью испанской газете ABC, упрекнув правительство Испании в нежелании брать на себя инициативу в борьбе с Мадуро.

Болтон отметил, что начал совместную с испанскими политиками работу ещё на посту постоянного представителя США в ООН и уже тогда заметил, что Испания неохотно сотрудничает в противодействии «авторитарному» режиму в Венесуэле.

«Я бы не сказал, что они не помогали. Не хочу, чтобы создалось неверное представление об их действиях, но правда в том, что они не хотели брать на себя инициативу, чтобы помочь нам отстранить Мадуро», — заявил Болтон.

При этом Болтон признался, что был «удивлён и разочарован» тем, какой объём помощи оказывает Испания, считая, что поддержка страны стала бы «большим подспорьем» в его стремлении свергнуть Мадуро.

По словам политика, другие члены Европейского союза, например «Великобритания, которая тогда ещё входила в ЕС, Италия, Германия и даже Франция, играли более заметную роль». Причиной этому Болтон назвал левую идеологию испанского правительства, отметив, что Мадуро пытался выставить себя «героем левых».

Отвечая на вопрос, почему ни дипломатическое, ни экономическое давление США не привело к свержению режима, Болтон заявил, что Мадуро располагает «доходами от незаконной торговли наркотиками» и финансовой поддержкой России и Китая. Кроме того, по его словам, военную помощь Венесуэле оказывает Куба.

Тем не менее Болтон считает, что США были близки к успеху в Венесуэле 30 апреля 2019 года после попытки восстания в воинской части ВВС страны в центре Каракаса. Тогда на верность провозгласившему себя временным президентом лидеру оппозиции Хуану Гуаидо присягнули несколько военнослужащих. Однако поднять массовое восстание им так и не удалось.

При этом в интервью ABC бывший советник Трампа по национальной безопасности подчеркнул, что Гуаидо «продолжает помогать народу Венесуэлы в эти очень трудные времена, и продолжает попытки свергнуть Мадуро».

«Борьба продолжается, и США и другие страны вынуждены оказывать ещё большее давление», — приводит издание слова Болтона.