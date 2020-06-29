Radio La Pizarra: экс-премьер Испании убеждён — многие правительства сожалеют, что признали Гуаидо

Хосе Луис, не могу не спросить вас о Венесуэле. И первый вопрос будет очень прямолинейным. Считаете ли вы, что многие правительства в настоящий момент раскаиваются в том, что признали Гуаидо исполняющим обязанности президента (Венесуэлы. — ИноТВ)?

ХОСЕ ЛУИС РОДРИГЕС САПАТЕРО, бывший премьер-министр Испании: Не знаю, скажут ли они об этом публично, но у меня нет никаких сомнений в том, что такие мысли имеют место. Мы уже видели заявления Трампа, в которые затем попытались внести коррективы. В заявления самого Трампа! Куда уж дальше?

И, конечно же, не надо быть ни выдающимся аналитиком, ни даже другом венесуэльского правительства, нужно быть просто объективным человеком, который скажет: уже всё испробовали, даже столь нетипичный и, скажем так, странный процесс, когда президентом почти на самом деле считают человека, который провозгласил себя таковым в (Национальной. — ИноТВ) ассамблее*, чтобы попытаться предпринять… не знаю, что.

И вот полтора года спустя, как некоторые из нас предсказывали, ситуация в итоге явно негативная для любых попыток подобного характера. Не знаю, сколько времени на это уйдёт, но прогнозирую, что мы увидим более стабильную Венесуэлу, которая не будет уже вожделенной целью многих международных игроков. Произойдёт это, когда победит диалог, когда международное сообщество будет выполнять задачу, которую, по-моему, оно должно выполнять, то есть займётся мирным урегулированием конфликтов.

Для этого и существуют международные организации, и именно такую роль в XXI веке должна выполнять великая держава. Мирное решение конфликтов и ведение диалогов, а не наделение одной из сторон полномочиями, для того чтобы та почувствовала бы себя сильной, а потом не могла достичь соглашений. Нет, должен быть выход посредством диалога и договорённостей. Поскольку в текущий момент уже можно предположить, что… Ну, некоторые скажут, что тут кроются определённые низменные причины. Однако та сила, представителями которой являются (венесуэльское. — ИноТВ) правительство и чавизм, реально существует. Речь идёт не о чистой теории, и поэтому всё это существует в социальном плане.

Конечно же, есть и довольно важная часть общества, представляющая оппозицию. И ситуация доходит до того, что не удаётся достичь какого-то видоизменённого консенсуса по правилам, процедурам и сосуществованию. И мы ничего этого не увидим. Во всём остальном же речь, похоже, идёт о времени, которое мы отняли у венесуэльцев как в плане экономических, так и в плане социальных возможностей.

Дата выхода в эфир 27 июня 2020 года.

* речь идёт о Национальной ассамблее, парламенте Венесуэлы (прим. ИноТВ)