Le Parisien: Париж отрицает, что приютил Гуаидо в посольстве в Каракасе

МИД Франции опроверг заявления венесуэльских властей о том, что главный оппозиционер страны Хуан Гуаидо скрывается внутри посольства Франции в Каракасе, сообщает Le Parisien. По сообщениям газеты, ранее президент Венесуэлы и глава МИД страны обвинили Францию и Испанию в том, что страны прячут в своих дипломатических представительствах в Каракасе противников действующего режима.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил в четверг 4 июня, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо находится в посольстве Франции в Каракасе, сообщает Le Parisien. Как напоминает издание, тремя днями ранее президент страны Николас Мадуро намекнул, что его соперник «спрятался» в дипломатическом представительстве.

«Мы не можем войти в здание посольства какой-либо страны, в данном случае Испании или Франции, и заставить силы правопорядка силой задержать их. Это невозможно», — напомнил Арреаза, отвечая на вопрос журналистов о нахождении другого оппозиционера, Леопольдо Лопеса, в резиденции испанского посла и о предполагаемом нахождении Гуаидо в посольстве Франции. «Мы надеемся, что правительства этих стран передумают... и выдадут людей, которые хотят избежать венесуэльского правосудия», — добавил он.

Арреаза назвал нахождение оппозиционеров в зданиях посольств незаконным и подчеркнул, что эта ситуация — «позор» для испанской и французской дипломатии, за который они «очень скоро» заплатят.

Однако в пятницу 5 июня МИД Франции опроверг эти заявления. «Господин Хуан Гуаидо не находится в резиденции посольства Франции в Каракасе. Мы неоднократно говорили об этом венесуэльским властям», — заявила пресс-секретарь МИД Франции Агнес фон дер Мюль.

И Испания, и Франция входят в число 50 стран мира, признающих временным президентом Венесуэлы Гуаидо, а не Мадуро, напоминает Le Parisien. В понедельник Мадуро предположил, что Гуаидо мог «спрятаться в посольстве», однако его оппонент отрицал это, написав в Twitter, что находится «с народом». По сообщениям газеты, венесуэльские власти неоднократно называли Гуаидо «беглым преступником», однако ордер на его арест так и не был выдан.

По словам издания, в мае между Парижем и Каракасом возникла дипломатическая напряжённость из-за обращения с послом Франции Романом Надалем. Со 2 мая венесуэльские полицейские постоянно охраняют улицу, где он проживает, а резиденция дипломата лишена воды и электричества, что, по мнению французского МИД, мешает нормальной работе дипломатического представительства.