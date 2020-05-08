El Periódico: помощник Гуаидо признался в подписании «предварительного соглашения» на свержение Мадуро

Помощник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо конгрессмен Хуан Хосе Рендон признался в контактах с охранной фирмы Silvercorp, на которую правительство президента Николаса Мадуро возложило ответственность за попытку свержения власти, передаёт El Periódico. Тем не менее Рондон утверждает, что подписанное им предварительное соглашение так и не вступило в силу.

Помощник лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо конгрессмен Хуан Хосе Рендон признался, что подписал «предварительное соглашение» на проведение так называемой операции «Гидеон» с главой американской охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, передаёт El Periódico.

Тем не менее, по словам Рендона контракт, направленный на свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро, «не вступил в силу». Руководящую роль в событиях 3 мая на себя взял Гудро, экстрадиции которого из Соединённых Штатов теперь намерены добиваться в Венесуэле. Как отмечает издание, в результате попытки вторжения с морского побережья близ Каракаса погибли по крайней мере шесть человек, а ещё 23 были арестованы.

Среди задержанных оказались два американца — Люк Денман и Аарон Берри.Во время допроса Денман заявил, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса с дальнейшей целью свержения Мадуро и вывоза его в Соединённые Штаты. Днём позже министр связи Венесуэлы представил на пресс-конференции показания Берри, который оценил стоимость операции «Гидеон» в $200 млн.

«Администрация Трампа должна будет заплатить высокую цену, чтобы избежать ответственности, которую она несёт», — заявил Мадуро. Каракас полагает, что ответственность за события 3 мая также лежит на правительстве Колумбии во главе с президентом Иваном Дуке. Кроме того, там настаивают на причастности к попытке свержения власти венесуэльской оппозиции.

При этом её лидер Гуаидо отрицает свою связь с проводившей операцию группой, обвиняя Мадуро в попытке отвлечь внимание от серьёзных внутренних проблем, которые усугубило введение карантина для сдерживания распространения коронавируса. Заявление самопровозглашённого президента Венесуэлы поддержали основные оппозиционные партии.

Тем не менее один из ведущих деятелей оппозиции Рейнальдо Киджада счёл, что есть «достаточно доказательств», указывающих на то, что попытка вторжения имела место быть. Вместе с тем, эту попытку он считает всего лишь «автономным и безрассудным актом небольшой оппозиционной группы, с участием наёмников гринго». Киджада отметил, что не верит в причастность Гуаидо или президента США Дональда Трампа, пишет El Periódico.