El Mundo: на антитеррористической конференции в Колумбии дан старт новой операции по свержению Мадуро

На конференции по борьбе с терроризмом в Боготе, возглавляли которую президент Колумбии Иван Дуке и госсекретарь США Майк Помпео, была запущена новая инициатива в рамках кампании по свержению венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишет El Mundo. Теперь Венесуэлу будут рассматривать как пристанище для вооружённых группировок, таких как «Хезболла».
На антитеррористической конференции в Колумбии, которую возглавляли президент страны Иван Дуке и госсекретарь США Майк Помпео, был дан старт очередной наступательной операции, нацеленной на свержение «чавистского режима» в Венесуэле, пишет El Mundo.
В этот раз в кампании по смещению венесуэльского лидера Николаса Мадуро наметился новый поворот событий: теперь Венесуэлу будут рассматривать как пристанище для вооружённых группировок, таких как «Хезболла», Армия национального освобождения (АНО), а также диссидентов из рядов Революционных вооружённых сил Колумбии — Армии народа (FARC — EP).
«Нужно продолжать борьбу с терроризмом там, где он появляется, — заявил Помпео после встречи с колумбийским президентом. — Я говорю не только о тех, кто взрывает бомбы, но и о системах, которые этому потворствуют. Например, режим Мадуро, который продолжает поддерживать и принимать группы диссидентов из рядов FARC и АНО. Эти группировки должны ответить за свои действия, как и режим Мадуро, который их поддержал».
При этом американский госсекретарь отметил, что в Венесуэле также находятся «иранский режим со своим вооружённым крылом «Хезболлой».
«И это неприемлемо», — подчеркнул Помпео.
Участники состоявшейся в Боготе конференции решили вновь перейти в наступление почти год спустя, после того как Хуан Гуаидо триумфально въехал в Колумбию, чтобы провести кампанию по отправке гуманитарной помощи в Венесуэлу. Тогда его боевой дух был занебесным. Однако эта инициатива закончилась провалом.
На этот раз, как пишет El Mundo, «исполняющий обязанности президента» Венесуэлы Хуан Гуаидо приехал в колумбийскую столицу в мрачном настроении, поскольку его лидерство теперь поставлено под сомнение, а венесуэльская оппозиция оказалась ещё больше загнана в угол «диктаторским режимом», и, более того, в её рядах наметился раскол. Вдобавок около 1,6 млн соотечественников Гуаидо обосновались в Колумбии, а из страны не прекращается поток мигрантов, которых к концу 2020 года может оказаться уже более 2 млн человек.
По данным миграционных властей Колумбии, Гуаидо въехал в страну в это воскресенье в условиях секретности и «по неофициальному пути», сообщает El Mundo.
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