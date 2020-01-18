La República (Peru) Оригинал

La República: Мадуро рассказал о том, как венесуэльцы устали от католицизма

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что жители его страны активно уходят из католической церкви и пополняют ряды евангельских христиан, пишет La República. Он объяснил эту тенденцию тем, что венесуэльцы устали от местных епископов и их поведения.
La República: Мадуро рассказал о том, как венесуэльцы устали от католицизма
Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал выпад в сторону католической церкви, заявив, что жители его страны уходят из католицизма, пишет перуанское издание La República. Так он отреагировал на просьбу Папы Римского не вступать в полемику с венесуэльскими епископами.  
 
«Хотел бы привести вам, дорогой папа Франциск, данные о том, как народ Венесуэлы уходит из католицизма, и уже почти 40% населения объявили себя евангельскими христианами, а раньше таковых было 3%», — заявил Мадуро.
 
Он также добавил, что народ «устал» от Венесуэльской епископской конференции, от местных епископов и их поведения.
 
По словам Мадуро, потеря прихожан связана с тем, что католическая церковь избрала для себя путь политики.
 
«Епископы не обращают внимания ни на какие предупреждающие сигналы и используют церковные кафедры для распространения своих навязчивых идей в сфере политики, для защиты неоправданных шагов, а также для того, чтобы действовать в качестве активистов и руководителей политических партий, а не в роли пасторов церкви. Они используют епископскую конференцию как политическую партию. Это ещё одна партия, и никто их не останавливает», — посетовал венесуэльский лидер.
 
Как напоминает издание, на протяжении всего прошлого года представители католической церкви в Венесуэле требовали ухода Николаса Мадуро из власти и проведения новых выборов для урегулирования серьёзного политического и экономического кризиса.
 
Президент-социалист уже обвинял церковную верхушку в том, что они действуют как политическая партия, но при этом к папе Франциску подход был иной, поскольку последний выступал за диалог между правительством и оппозицией.
 
Однако в этот раз, как отмечается в статье, Мадуро подчеркнул, что представителям католической церкви не хватает уважения к венесуэльцам, поскольку они приглашают политических лидеров, таких как оппозиционер Хуан Гуаидо, поучаствовать в религиозных мероприятиях.
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источник
La República (Peru) Перу Южная Америка
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Венесуэла католическая церковь Николас Мадуро Папа Римский религия Франциск
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