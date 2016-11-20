RPP: В Перу Путина ждал свитер из альпаки... но вмешалась полиция В Перу на саммите АТЭС Владимира Путина ждал необычный подарок. Местная жительница Хулия Андреа Кастро приготовила для российского президента свитер из альпаки, сделанный на ее малом предприятии, сообщает радио RPP. Однако момент для вручения презента женщина выбрала неудачный – ее задержали полицейские и доставили в участок. 20 ноября 2016 RPP

Найдено тело пропавшего перуанского дипломата Правоохранительные органы Москвы обнаружили тело пропавшего перуанского дипломата Серхио дель Кастильо. Как сообщает перуанский телеканал AN, телесных повреждений у погибшего не обнаружено. 23 марта 2011 AN

Родина не забудет героев невидимого фронта Перуанский телеканал AN сообщает, что российский премьер пообещал вернувшимся из США разведчикам интересную жизнь. 28 июля 2010 AN

Агенты не хотят оставаться в России По последним сообщениям СМИ, не все обмененные агенты останутся в России. Вики Пелаес хочет вернуться к родственникам в Перу, а Анна Чапман попытается попасть в Соединенное Королевство. 12 июля 2010 TVPERU