Перу
RPP: В Перу Путина ждал свитер из альпаки... но вмешалась полиция
В Перу на саммите АТЭС Владимира Путина ждал необычный подарок. Местная жительница Хулия Андреа Кастро приготовила для российского президента свитер из альпаки, сделанный на ее малом предприятии, сообщает радио RPP. Однако момент для вручения презента женщина выбрала неудачный – ее задержали полицейские и доставили в участок.
Найдено тело пропавшего перуанского дипломата
Правоохранительные органы Москвы обнаружили тело пропавшего перуанского дипломата Серхио дель Кастильо. Как сообщает перуанский телеканал AN, телесных повреждений у погибшего не обнаружено.
Родина не забудет героев невидимого фронта
Перуанский телеканал AN сообщает, что российский премьер пообещал вернувшимся из США разведчикам интересную жизнь.
Агенты не хотят оставаться в России
По последним сообщениям СМИ, не все обмененные агенты останутся в России. Вики Пелаес хочет вернуться к родственникам в Перу, а Анна Чапман попытается попасть в Соединенное Королевство.
Дело Пелаес еще не закрыто
Перуанский телеканал America Noticicas сообщает, что прокуратура США пытается отменить домашний арест журналистки Вики Пелаес. Адвокат подозреваемой уверен, что у обвинения нет весомых доказательств.