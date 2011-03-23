AN
Найдено тело пропавшего перуанского дипломата
Правоохранительные органы Москвы обнаружили тело пропавшего перуанского дипломата Серхио дель Кастильо. Как сообщает перуанский телеканал AN, телесных повреждений у погибшего не обнаружено.
Родина не забудет героев невидимого фронта
Перуанский телеканал AN сообщает, что российский премьер пообещал вернувшимся из США разведчикам интересную жизнь.
Дело Пелаес еще не закрыто
Перуанский телеканал America Noticicas сообщает, что прокуратура США пытается отменить домашний арест журналистки Вики Пелаес. Адвокат подозреваемой уверен, что у обвинения нет весомых доказательств.