La República: Болтон порекомендовал Мадуро отправиться на пляж подальше от Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро и его советникам согласиться на амнистию, предложенную спикером оппозиционного венесуэльского парламента Хуаном Гуаидо, пишет La República. Кроме того, он пожелал президенту Венесуэлы спокойной пенсии и жизни на прекрасном пляже «подальше от Венесуэлы».

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон порекомендовал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро принять амнистию, предложенную Хуаном Гуаидо, и отправиться на пляж подальше от Венесуэлы, сообщает перуанское издание La República.

«Я желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам длительной, спокойной пенсии, жизни на прекрасном пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы. Им следует воспользоваться амнистией президента Гуаидо и двигаться дальше. Чем скорее, тем лучше», — написал он в Twitter.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 января 2019 г.

Как напоминает издание, Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, уже заручился определённой поддержкой на международном уровне.

Несколькими днями ранее Джон Болтон, выходя на пресс-конференцию, не удосужился закрыть блокнот, в котором была запись о «пяти тысячах военных в Колумбии». Николас Мадуро тогда охарактеризовал случившееся как инфантильное поведение. И хотя венесуэльский лидер заявил, что это его не тревожит, однако он всё же попросил военных не снижать бдительность.