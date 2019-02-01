La República: Болтон порекомендовал Мадуро отправиться на пляж подальше от Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро и его советникам согласиться на амнистию, предложенную спикером оппозиционного венесуэльского парламента Хуаном Гуаидо, пишет La República. Кроме того, он пожелал президенту Венесуэлы спокойной пенсии и жизни на прекрасном пляже «подальше от Венесуэлы».
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон порекомендовал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро принять амнистию, предложенную Хуаном Гуаидо, и отправиться на пляж подальше от Венесуэлы, сообщает перуанское издание La República.
«Я желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам длительной, спокойной пенсии, жизни на прекрасном пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы. Им следует воспользоваться амнистией президента Гуаидо и двигаться дальше. Чем скорее, тем лучше», — написал он в Twitter.
I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.
Как напоминает издание, Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, уже заручился определённой поддержкой на международном уровне.
Несколькими днями ранее Джон Болтон, выходя на пресс-конференцию, не удосужился закрыть блокнот, в котором была запись о «пяти тысячах военных в Колумбии». Николас Мадуро тогда охарактеризовал случившееся как инфантильное поведение. И хотя венесуэльский лидер заявил, что это его не тревожит, однако он всё же попросил военных не снижать бдительность.
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