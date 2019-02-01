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La República: Болтон порекомендовал Мадуро отправиться на пляж подальше от Венесуэлы

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро и его советникам согласиться на амнистию, предложенную спикером оппозиционного венесуэльского парламента Хуаном Гуаидо, пишет La República. Кроме того, он пожелал президенту Венесуэлы спокойной пенсии и жизни на прекрасном пляже «подальше от Венесуэлы».
La República: Болтон порекомендовал Мадуро отправиться на пляж подальше от Венесуэлы
Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон порекомендовал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро принять амнистию, предложенную Хуаном Гуаидо, и отправиться на пляж подальше от Венесуэлы, сообщает перуанское издание La República.

«Я желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам длительной, спокойной пенсии, жизни на прекрасном пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы. Им следует воспользоваться амнистией президента Гуаидо и двигаться дальше. Чем скорее, тем лучше», — написал он в Twitter.
 
 
Как напоминает издание, Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, уже заручился определённой поддержкой на международном уровне.
 
Несколькими днями ранее Джон Болтон, выходя на пресс-конференцию, не удосужился закрыть блокнот, в котором была запись о «пяти тысячах военных в Колумбии». Николас Мадуро тогда охарактеризовал случившееся как инфантильное поведение. И хотя венесуэльский лидер заявил, что это его не тревожит, однако он всё же попросил военных не снижать бдительность.
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источник
La República (Peru) Перу Южная Америка
теги
Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро США Хуан Гуаидо
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