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Clarín: Гуаидо сделал ловкий ход — заявил России и Китаю, что им также выгодна смена власти в Венесуэле

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента, сделал ловкий ход, чтобы привлечь к себе внимание России и Китая, пишет Clarín. Он заявил, что Москве и Пекину также выгодна смена власти в Венесуэле, пояснив это тем, что Николас Мадуро не защищает их инвестиций.
Clarín: Гуаидо сделал ловкий ход — заявил России и Китаю, что им также выгодна смена власти в Венесуэле
Reuters
В рамках политического манёвра оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, запустил экономическую программу — план «Страна», который нацелен на консолидацию параллельного правительства Венесуэлы, пишет аргентинское издание Clarín.
 
Между тем, как отмечает издание, самой значительной частью его выступления стал один ловкий ход, а именно попытка привлечь к себе внимание России и Китая, которые единственные оказывают финансовую поддержку правительству Николаса Мадуро.
 
«Китаю и России также пойдёт на пользу смена власти в нашей стране. Мадуро не защищает их инвестиций», — предупредил он, зная, насколько сложно будет обеим державам вернуть выданные Мадуро кредиты теперь, когда из-за санкций венесуэльское правительство не получает доходов от продажи нефти в США.
 
Представляя свой план вместе с группой экономистов и парламентариев, Гуаидо заявил, что его цель — «восстановить венесуэльское государство» путём выхода из гуманитарного кризиса, стабилизации экономики и т.д. 
 
«Сегодня государство не обеспечивает даже минимума, поскольку деньги был разворованы. Это несуществующее государство», — подчеркнул Гуаидо.
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источник
Clarín Аргентина Южная Америка
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Венесуэла Китай Николас Мадуро Россия Хуан Гуаидо
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