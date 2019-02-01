Clarín: Гуаидо сделал ловкий ход — заявил России и Китаю, что им также выгодна смена власти в Венесуэле

В рамках политического манёвра оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, запустил экономическую программу — план «Страна», который нацелен на консолидацию параллельного правительства Венесуэлы, пишет аргентинское издание Clarín.

Между тем, как отмечает издание, самой значительной частью его выступления стал один ловкий ход, а именно попытка привлечь к себе внимание России и Китая, которые единственные оказывают финансовую поддержку правительству Николаса Мадуро.

«Китаю и России также пойдёт на пользу смена власти в нашей стране. Мадуро не защищает их инвестиций», — предупредил он, зная, насколько сложно будет обеим державам вернуть выданные Мадуро кредиты теперь, когда из-за санкций венесуэльское правительство не получает доходов от продажи нефти в США.

Представляя свой план вместе с группой экономистов и парламентариев, Гуаидо заявил, что его цель — «восстановить венесуэльское государство» путём выхода из гуманитарного кризиса, стабилизации экономики и т.д.

«Сегодня государство не обеспечивает даже минимума, поскольку деньги был разворованы. Это несуществующее государство», — подчеркнул Гуаидо.