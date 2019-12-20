Euronews: спустя 30 лет после падения коммунистического режима в Польше нет единства

Как рассказывают участники польского оппозиционного движения, которое привело к «освобождению страны» от коммунизма, в начале 1980-х годов эта цель многим из них казалась недостижимой. Но даже через 30 лет после падения коммунистического режима в Польше всё ещё нет единства, а бывшие соратники сейчас находятся по разные стороны политических баррикад, отмечает Euronews.
Этого дня польский народ ждал с окончания Второй мировой войны. Многие считают, что падение коммунистического режима в Польше было бы невозможно без Папы Римского Иоанна Павла II.
ИОАНН ПАВЕЛ II, Папа Римский:Да сойдёт Святой дух и обновит землю! Эту землю.
Поляки уверены: именно с этих слов, произнесённых в Варшаве, началось «освобождение страны». Миллионы людей вступили в движение «Солидарность», которое сыграло важнейшую роль в свержении коммунистического режима в Польше.
ЯЦЕК СМАГОВИЧ, сторонник демократической оппозиции:Неслучайно и Иоанна Павла II, и Рональда Рейгана пытались убить. Это не совпадение. Они были нашими лидерами, а вокруг них вращалась целая галактика антикоммунистов.
Молодой рабочий Ришард Майдзик, который принимал активное участие в движении за освобождение Польши от коммунистического режима, с иронией рассказывает, что при этом он работал на токарном станке, произведённом на заводе «Красный пролетарий».
РИШАРД МАЙДЗИК,сторонник демократической оппозиции:Отец говорил мне: «Запомни, сын: сражение всегда начинается в голове человека. Если ты выберешь верный путь — то за тобой последует весь польский народ, и мы победим. Социалистический режим должен быть свергнут».
В начале 1980-х годов цель казалась недостижимой. Многие не верили, что доживут до антикоммунистической революции.
ТАДЕУШ ИСАКОВИЧ-ЗАЛЕССКИЙ, священник:Я не ожидал распада СССР. Пределом наших мечтаний была автономность — например, как в Югославии, где у людей было больше свободы.
После установления военной диктатуры и объявления чрезвычайного положения в стране оппозиционные настроения в польском обществе только усилились.
АДАМ КАЛИТА, историк:Когда экономическая система начала рушиться и Советский Союз не стал вводить войска в Польшу — именно тогда я понял, что освобождение возможно. Однако я не думал, что это произойдёт так быстро.
В результате переговоров в 1989 году состоялись первые полусвободные выборы. В правительство, которое возглавил Тадеуш Мазовецкий, вошли представители и коммунистов, и оппозиции.
БОГУСЛАВ СОНИК, сторонник демократической оппозиции: Я хочу, чтобы мы все поняли, что благосостояние Польши — наша общая цель, и ради неё надо забыть про наши разногласия.
Некоторые активисты движения «Солидарность» до сих пор считают соглашение с компартией в 1989 году «предательством», а другие признают, что компромисс был необходим.
ЛЕШЕК КАБЛАК, корреспондент Euronews: 30 лет спустя в Польше всё ещё нет единства. Исторический парадокс в том, что люди, которые сейчас находятся по разные стороны политических баррикад, тогда сообща сделали возможным падение коммунистического режима в странах Восточной Европы.
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