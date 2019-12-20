Euronews: спустя 30 лет после падения коммунистического режима в Польше нет единства

Как рассказывают участники польского оппозиционного движения, которое привело к «освобождению страны» от коммунизма, в начале 1980-х годов эта цель многим из них казалась недостижимой. Но даже через 30 лет после падения коммунистического режима в Польше всё ещё нет единства, а бывшие соратники сейчас находятся по разные стороны политических баррикад, отмечает Euronews.

Этого дня польский народ ждал с окончания Второй мировой войны. Многие считают, что падение коммунистического режима в Польше было бы невозможно без Папы Римского Иоанна Павла II.



ИОАНН ПАВЕЛ II, Папа Римский: Да сойдёт Святой дух и обновит землю! Эту землю.



Поляки уверены: именно с этих слов, произнесённых в Варшаве, началось «освобождение страны». Миллионы людей вступили в движение «Солидарность», которое сыграло важнейшую роль в свержении коммунистического режима в Польше.



ЯЦЕК СМАГОВИЧ, сторонник демократической оппозиции: Неслучайно и Иоанна Павла II, и Рональда Рейгана пытались убить. Это не совпадение. Они были нашими лидерами, а вокруг них вращалась целая галактика антикоммунистов.



Молодой рабочий Ришард Майдзик, который принимал активное участие в движении за освобождение Польши от коммунистического режима, с иронией рассказывает, что при этом он работал на токарном станке, произведённом на заводе «Красный пролетарий».



РИШАРД МАЙДЗИК, сторонник демократической оппозиции: Отец говорил мне: «Запомни, сын: сражение всегда начинается в голове человека. Если ты выберешь верный путь — то за тобой последует весь польский народ, и мы победим. Социалистический режим должен быть свергнут».



В начале 1980-х годов цель казалась недостижимой. Многие не верили, что доживут до антикоммунистической революции.



ТАДЕУШ ИСАКОВИЧ-ЗАЛЕССКИЙ, священник: Я не ожидал распада СССР. Пределом наших мечтаний была автономность — например, как в Югославии, где у людей было больше свободы.



После установления военной диктатуры и объявления чрезвычайного положения в стране оппозиционные настроения в польском обществе только усилились.



АДАМ КАЛИТА, историк: Когда экономическая система начала рушиться и Советский Союз не стал вводить войска в Польшу — именно тогда я понял, что освобождение возможно. Однако я не думал, что это произойдёт так быстро.



В результате переговоров в 1989 году состоялись первые полусвободные выборы. В правительство, которое возглавил Тадеуш Мазовецкий, вошли представители и коммунистов, и оппозиции.



БОГУСЛАВ СОНИК, сторонник демократической оппозиции: Я хочу, чтобы мы все поняли, что благосостояние Польши — наша общая цель, и ради неё надо забыть про наши разногласия.



Некоторые активисты движения «Солидарность» до сих пор считают соглашение с компартией в 1989 году «предательством», а другие признают, что компромисс был необходим.



ЛЕШЕК КАБЛАК, корреспондент Euronews: 30 лет спустя в Польше всё ещё нет единства. Исторический парадокс в том, что люди, которые сейчас находятся по разные стороны политических баррикад, тогда сообща сделали возможным падение коммунистического режима в странах Восточной Европы.



Лешек Каблак, Euronews, Краков.



Дата выхода в эфир 18 декабря 2019 года.