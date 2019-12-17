Le Monde: мэры Праги, Варшавы, Будапешта и Братиславы пообещали вместе бороться с популизмом

Мэры Праги, Варшавы, Будапешта и Братиславы основали «союз свободных городов» для борьбы с популистскими склонностями правительств собственных стран, сообщает Le Monde. По словам издания, главы муниципалитетов пообещали защищать европейские ценности, права человека и либеральную демократию, а также потребовали увеличить выплаты ЕС непосредственно в бюджет столиц.

16 декабря мэры Праги, Варшавы, Будапешта и Братиславы отпраздновали рождение «союза свободных городов», призванного оказывать противодействие популистским склонностям правительств их стран, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, все они одного возраста — около 40 лет, а также рьяные защитники либеральной демократии и убеждённые сторонники единой Европы.

Инициатива глав столиц Вышеградской группы, в которую входит Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — страны, известные злоупотреблениями в области права и отрицанием европейских ценностей, — демонстрирует реальность сопротивления на местном уровне, даже если на национальном уровне оно всё ещё остаётся в меньшинстве, полагает газета.

«Мы принадлежим к разным политическим партиям, но разделяем общие ценности. Наши города свободны, прогрессивны, толерантны и прежде всего настроены проевропейски», — «похвастался» мэр Варшавы Рафал Тшасковский, победивший на выборах 2018 года кандидата от ультраконсервативной правящей партии «Право и справедливость».

По словам издания, создание союза стало возможным, благодаря избранию на пост мэра Будапешта кандидата от оппозиции после девяти лет правления члена правящей партии «Фидес», лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан. «То что происходит здесь, — это голос свободной Европы, который нельзя заставить умолкнуть», — заявил глава Будапешта Гергей Карачонь, превративший столицы Центральной Европы в «островки свободы» по образцу средневековых городов.

Как отмечает газета, мэры, не став высказываться по крайне чувствительному вопросу иммиграции, в один голос заявили о высоком уровне культурного многообразия в своих муниципалитетах по сравнению со средним уровнем в странах Центральной Европы, даже если он остаётся существенно ниже норм, принятых в западноевропейских столицах.

Согласно заключённому соглашению, мэры, в частности, обязались «защищать и продвигать общие ценности свободы, человеческого достоинства, демократии, равенства, правового государства, социальной справедливости, толерантности и культурного многообразия». Кроме того, главы муниципалитетов намерены совместно бороться с изменением климата, несмотря на то что правительства их стран относятся к этой теме настороженно.

Символично, что церемония подписания соглашения проходила в Центрально-Европейском университете, основанном американским миллиардером Джорджем Соросом, ставшим при власти Виктора Орбана «врагом государства» в Венгрии.

Помимо прочего, четверо мэров выступили с довольно прагматичным требованием — увеличить количество средств, выделяемых Евросоюзом напрямую правительствам городов. Мэр Варшавы потребовал, чтобы на нужды столиц было выделено по крайней мере 5% бюджета на 2021—2027 годы, обсуждаемого сегодня в Брюсселе. Главы муниципалитетов предпочитают этот вариант обещанным Парижем и Берлином финансовым санкциям в отношении стран, не разделяющих европейские ценности.

По мнению газеты, это требование иллюстрирует раскол между городами и сельской местностью в Центральной Европе: если уровень жизни в столицах приближается к западноевропейскому, сельские области «плетутся позади» и остаются электоральным оплотом партий, бороться с которыми намерены мэры четырёх городов.

Как передаёт издание, близкие к венгерской власти СМИ обвинили мэра Будапешта в желании перевести европейские средства, предназначенные регионам, неправительственным организациям, финансируемым Джорджем Соросом.