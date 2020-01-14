El Periódico: «новая агрессия США» — в Венесуэле осудили санкции против парламентариев

В Каракасе назвали очередные американские санкции против венесуэльских чиновников желанием «скрыть очевидную неудачу» в попытке государственного переворота, пишет El Periódico. В Министерстве иностранных дел Венесуэлы также призвали международное сообщество осудить «угрозу стабильности, миру и самоопределению венесуэльского народа» со стороны США.
Правительство Венесуэлы осудило очередные американские санкции против семи чиновников, преданных президенту Николасу Мадуро, передаёт El Periódico.
Издание отмечает, что Министерство финансов США расширило список венесуэльских чиновников, заморозив их активы на территории своей страны и запретив им совершать финансовые операции с американскими гражданами.
Избранного сторонниками президента Мадуро на пост спикера парламента Луиса Парру и ещё шестерых депутатов обвинили в «неудачной попытке незаконного захвата контроля над венесуэльской законодательной властью и попытке воспрепятствовать переизбранию лидера оппозиции Хуана Гуаидо».
В своём заявлении министерство иностранных дел Венесуэлы осудило «новую агрессию США», направленную на «вмешательство в надлежащее функционирование демократических институтов страны и их подрыв».
Также в Каракасе упрекнули администрацию президента Дональда Трампа в желании «скрыть очевидную неудачу в попытке навязать смену правительства силой».
При этом осудить действия Соединённых Штатов там призвали и международное сообщество.
«Эти очень серьёзные односторонние действия противоречат международному праву и угрожают стабильности, миру и самоопределению венесуэльского народа», — приводит El Periódico отрывок заявления министерства иностранных дел.
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