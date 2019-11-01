El País: США подумывают наказать Испанию санкциями за экономическую поддержку Венесуэлы

Власти США изучают вопрос о возможном введении санкций против Испании, пишет El País. Как поясняется в статье, Вашингтон вознамерился наказать Мадрид за экономическую поддержку «режима» венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Между тем, по имеющейся информации, Соединённые Штаты вряд ли станут предпринимать какие-либо шаги до намеченных на 10 ноября парламентских выборов в Испании.
Должностные лица из администрации президента США Дональда Трампа настаивают на введении санкций против Испании из-за того, что Мадрид оказывает экономическую поддержку «режиму» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет El País со ссылкой на информагентство Bloomberg.
Минфин США изучает вопрос о введении ограничительных мер против Банка Испании и прочих финансовых структур, в которых размещены венесуэльские деньги.
В ответ на запрос El País американское правительство не подтвердило, но и не опровергло эту информацию. Между тем высокопоставленный чиновник администрации в интервью испанскому изданию предупредил, что международному бизнес-сообществу следует «избегать риска попасть под американские санкции за коммерческие связи с Мадуро».
«Когда президент объявил о своём указе, стало ясно, что Соединённые Штаты будут расследовать и выполнять последовательные действия на основании существующих санкций, связанных с Венесуэлой», — заявил этот же источник.
Как напоминает издание, 5 августа этого года американский лидер Дональд Трамп «нанёс болезненный удар по режиму Мадуро», подписав указ, который блокировал все активы венесуэльского правительства в США и запрещал американским компаниям вести дела с Каракасом.
Этот указ, как подчёркивается в статье, напрямую не предусматривает введение санкций против зарубежных компаний и государств за деловое сотрудничество с чавистским режимом.
Между тем после его подписания тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что с помощью этого указа администрация Трампа отправляет сигнал третьим сторонам, которые хотят вести дела с режимом Мадуро.
По имеющейся информации, США вряд ли примут какие-либо ограничительные меры до намеченных на 10 ноября парламентских выборов в Испании. Кроме того, возможные действия против Мадрида столкнулись с неприятием со стороны ряда членов администрации Трампа, которые выступили против подобных действий в отношении давнего союзника. Эти же люди усомнились в том, что санкции вообще удастся претворить в жизнь, пишет El País.
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