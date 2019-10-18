El Comercio: «российский след» обнаружили в недавних протестах в Эквадоре

Министр внутренних дел Эквадора Мария Пола Ромо в интервью El Comercio сообщила, что для антиправительственных высказываний в соцсетях использовались в том числе российские IP-адреса. Однако, по словам министра, рано судить о связи недавних протестов в стране с иностранными источниками до окончания расследования, начатого генпрокуратурой Эквадора.

Генпрокуратура Эквадора выясняет, были ли недавние протесты в стране согласованы с иностранными источниками, предполагая, что для выступлений против правительства страны в соцсетях использовались IP-адреса из России, сообщила эквадорский министр внутренних дел Мария Пола Ромо в интервью El Comercio.

Политик выразила надежду, что уже в ближайшие несколько дней расследование позволит судить об «уровне согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора». Так Пола Ромо отреагировала на вопрос о возможном существовании договорённости между главами различных социальных движений и группами, которые устраивали беспорядки на улицах Кито.

«Основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле, некоторые атаки имели IP в России, — добавила министр. — Надеюсь, что расследование даст нам ясность об уровне договорённости. Я думаю, что она существовала. Все ли вовлечённые осознавали, во что они играют? Мне кажется, что нет».

При этом, по её словам, события первой половины октября не были «политическим переворотом», так как в них не были задействованы политические партии. Произошедшее Пола Ромо назвала попыткой дестабилизации правительства со стороны сотен людей, которые нападали на военных, месторождения, водохранилища, объекты телекоммуникаций, СМИ. «Это то, что происходит по военному сценарию», — заявила политик.

Ожидается также, что расследования будут проведены в ответ на жалобы местных жителей, пострадавших от рук протестующих. Кроме того, будут изучены все случаи нападения на машины скорой помощи, похищения людей, в том числе журналистов.

Вместе с тем в беседе с El Comercio Мария Пола Ромо отвергла обвинения в адрес полиции в жёстком подавлении протестов, добавив, что генпрокуратура пока не будет заниматься расследованием или оценкой действий правоохранительных органов.