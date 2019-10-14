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SRF: эквадорцы подожгли парламент из-за отмены субсидий на топливо

Материал представлен в переводе ИноТВ
Уже несколько недель в Эквадоре проходят протесты из-за решения властей страны отменить субсидии на топливо, сообщает SRF. Кульминацией стал поджог здания парламента в столице Кито. В связи с произошедшим президент государства Ленин Морено объявил, что пересмотрит законодательную инициативу.
Уже несколько дней в Эквадоре люди выражают своё недовольство на улицах. Недовольство отменой субсидий на топливо. Этот запрет коснулся главным образом бедного коренного населения. Сегодня во второй половине дня планируется провести встречу между ними и властями. Но ситуация в южноамериканской стране остаётся накалённой.
 
Вчера демонстранты подожгли здание парламента в столице Кито и заняли крышу здания. На данный момент это стало кульминацией протестов, которые начались в Эквадоре два недели назад. Демонстрации, сопровождавшиеся погромами и насилием, начались из-за решения правительства президента Ленина Морено отменить субсидии на топливо. Его цель — разгрести гору долгов страны.
 
Наряду со слезоточивым газом службы безопасности применили против агрессивных демонстрантов огнестрельное оружие. Вчера правительство запретило людям выходить на улицы в столице и её округе. Президент Ленин Морено объявил, что пересмотрит решение об отмене субсидий. По-видимому, протестующие также готовы к переговорам.  
 
Дата выхода в эфир 13 октября 2019 года
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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SRF Швейцария Европа
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