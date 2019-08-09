El Periódico Оригинал

El Periódico: суд Эквадора потребовал заключить под стражу бывшего президента страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Суд Эквадора вынес решение о предварительном заключении под стражу бывшего главы государства Рафаэля Корреа, передаёт El Periódico. Отмечается, что экс-президента подозревают в незаконном заключении государственных контрактов на сумму $150 млн.
El Periódico: суд Эквадора потребовал заключить под стражу бывшего президента страны
Reuters

Суд в Эквадоре удовлетворил требование генеральной прокуратуры о предварительном заключении для бывшего президента страны Рафаэля Корреа за его предполагаемую причастность к случаям коррупции при подписании госконтрактов, сообщает El Periódico.

В случае с бывшим президентом судья Даниэлла Камачо сочла целесообразным предварительное заключение из-за невозможности принятия других подходящих мер, которые гарантировали бы явку Корреа в суд, так как бывший глава государства проживает в Бельгии с момента отставки в мае 2017 года.

Указ о временном заключении под стражу также распространяется на бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа и трёх других экс-чиновников.

По мнению обвинения, экс-глава государства является главным фигурантом дела о взятках и коррупции в основанной им политической партии «Альянс ПАИС». Генпрокуратура подозревает, что с 2012-го по 2016 год могло быть незаконно заключено государственных контрактов на сумму $150 млн.

Корреа также привлечён к судебному разбирательству по делу о похищении в 2012 году в Колумбии оппозиционного политика Рафаэля Бальды. В ходе рассмотрения данного дела эквадорский суд также выносил ордер на арест экс-президента. 

Как отмечает El Periódico, на сегодняшний день Корреа, против которого открыто более десятка дел, отказывается возвращаться в страну, заявляя, что является жертвой политического преследования со стороны своего преемника Ленина Морено.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El Periódico Испания Европа
теги
арест Рафаэль Корреа суд судебный процесс Эквадор
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров