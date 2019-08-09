El Periódico: суд Эквадора потребовал заключить под стражу бывшего президента страны

Суд Эквадора вынес решение о предварительном заключении под стражу бывшего главы государства Рафаэля Корреа, передаёт El Periódico. Отмечается, что экс-президента подозревают в незаконном заключении государственных контрактов на сумму $150 млн.
Суд в Эквадоре удовлетворил требование генеральной прокуратуры о предварительном заключении для бывшего президента страны Рафаэля Корреа за его предполагаемую причастность к случаям коррупции при подписании госконтрактов, сообщает El Periódico.
В случае с бывшим президентом судья Даниэлла Камачо сочла целесообразным предварительное заключение из-за невозможности принятия других подходящих мер, которые гарантировали бы явку Корреа в суд, так как бывший глава государства проживает в Бельгии с момента отставки в мае 2017 года.
Указ о временном заключении под стражу также распространяется на бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа и трёх других экс-чиновников.
По мнению обвинения, экс-глава государства является главным фигурантом дела о взятках и коррупции в основанной им политической партии «Альянс ПАИС». Генпрокуратура подозревает, что с 2012-го по 2016 год могло быть незаконно заключено государственных контрактов на сумму $150 млн.
Корреа также привлечён к судебному разбирательству по делу о похищении в 2012 году в Колумбии оппозиционного политика Рафаэля Бальды. В ходе рассмотрения данного дела эквадорский суд также выносил ордер на арест экс-президента.
Как отмечает El Periódico, на сегодняшний день Корреа, против которого открыто более десятка дел, отказывается возвращаться в страну, заявляя, что является жертвой политического преследования со стороны своего преемника Ленина Морено.
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