Times: протеже выступил против учителя — в Кыргызстане задержали экс-президента Атамбаева

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был вынужден сдаться во время второго штурма его резиденции силами спецназа ГКНБ, передаёт The Times. Как отмечает издание, после задержания подозреваемый в коррупции Атамбаев отправлен на допрос в столицу Бишкек.
Второй штурм резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева закончился его задержанием, сообщает The Times.
В четверг вечером грузовик спецназа Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана снёс ворота дома бывшего лидера, сумев со второго раза взять штурмом его резиденцию в Кой-Таше, неподалёку от столицы. Сообщается, что после задержания его отправили в Бишкек на допрос.
Первую операцию по задержанию Атамбаева спецназ попытался провести ещё вечером 7 августа, но штурм был отбит сторонниками бывшего президента. Тогда пострадали 52 человека, а один из спецназовцев скончался от пулевого ранения.
События последних дней развиваются на фоне непрекращающейся вражды между Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым — «протеже, который выступил против своего учителя».
The Times напоминает, что Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011-го по 2017 год. В настоящий момент экс-президента подозревают в коррупции.
Сам Атамбаев называет все обвинения в свой адрес политически мотивированными, подчёркивая, что они направлены на подавление его критики в адрес действующего правительства.
Такой же позиции придерживаются и его сторонники, собравшиеся в Бишкеке, для того чтобы потребовать отставки нынешнего президента Жээнбекова.
В России, с которой Кыргызстан поддерживает тесные связи, призвали обеспечить стабильность в стране, а не выдвигать уголовные обвинения против политических оппонентов. Тем не менее, как отмечает издание, Бишкек совет проигнорировал.
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