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N-TV: после штурма русского центра в Киеве «украинская культура» рискует оказаться на улицах Москвы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Правые радикалы «взяли штурмом» Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщает N-TV. И вот теперь украинские наблюдатели опасаются «ответных мер», в результате чего Национальный культурный центр Украины в Москве попросту «может лишиться своих помещений», отмечает немецкий телеканал.
N-TV: после штурма русского центра в Киеве «украинская культура» рискует оказаться на улицах Москвы
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«Российский культурный центр взят штурмом», — сообщает N-TV.

После «аннексии» Крыма прошло уже почти четыре года, а Украина «по-прежнему находится в состоянии войны» с Россией. На этот раз целью украинских националистов стал Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, поясняет немецкий телеканал.

«С применением силы националисты ворвались в российский культурный центр. Митингующие расписали стены лозунгами «Смерть России» и «Долой ФСБ», а также сожгли российский флаг», — уточняет N-TV.

Как написала у себя на странице в Facebook украинская националистическая организация C14, на здание центра выбор пал потому, что в нём якобы находится опорный пункт российской Федеральной службы безопасности, отмечает телеканал.

N-TV обращает внимание на то, что прибывшие на место происшествия киевские охранники правопорядка отпустили всех украинских националистов, устроивших погром в российском культурном центре.

Сегодня же в Киеве должен пройти митинг, участники которого намерены потребовать закрыть Российский центр науки и культуры.

В свою очередь, украинские наблюдатели опасаются, что «в качестве ответной меры украинский культурный центр может лишиться своих помещений в Москве», подчёркивает немецкий телеканал.

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N-TV Германия Европа
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