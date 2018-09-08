NTD: более 60 стран сошлись на Всемирных играх кочевников
КОММЕНТАТОР: Какую красивую качелю поймал!
КОММЕНТАТОР: Какую красивую качелю поймал!
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием Общество российско-вьетнамской дружбы, отметив успехи в развитии стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес признан виновным по делу о сексуальных домогательствах.
В акватории Чёрного моря спасли всех членов экипажа малого буксира «Шквал», потерпевшего бедствие. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Крыму.
Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри близок к переходу в московский «Спартак».
Полиция Великобритании сообщила о «серьёзном инциденте» в городе Барнсли, а сотрудники правоохранительных органов призвали местных жителей проявлять бдительность.
В Краснодаре произошло ДТП с участием восьми автомобилей, в результате произошедшего два человека погибли, ещё четверо пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Российская фигуристка Александра Трусова оценила прокат произвольной программы на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.
Российского бизнесмена Николая Глушкова пытались отравить с помощью шампанского за пять лет до его убийства в Лондоне, сообщает Sky News.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о россиянке Александре Трусовой, исполнившей четверной лутц на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала серебро на чемпионате мира по пулевой стрельбе в южнокорейском Чханвоне.
На Украине от сети отключили первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в связи с проведением планового ремонта.
Буксир «Меркурий», который задействован в спасательной операции в Керченском проливе, обнаружил плот с членами экипажа терпящего бедствие малого буксира «Шквал».
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, известный по работе с донецким «Шахтёром» и санкт-петербургским «Зенитом», отметил вклад футболистов клуба из Северной столицы в победу национальной команды России в матче Лиги наций.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах в 119 км к востоку от города Давао.
Американский инвестор Джозеф Дагроса подтвердил информацию о том, что тренер сборной Бельгии Тьерри Анри отказался возглавить французский «Бордо» по финансовым причинам.
У берегов Крыма в Керченском проливе терпит бедствие буксир с экипажем из семи человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
Международный аэропорт иракской Басры подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей аэропорта.
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы сборной России в гостевом матче Лиги наций с командой Турции.
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал решение коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, начать военные учения в восточной части Сирии.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении подготовки к бою с ирландцем Конором Макгрегором.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты не прекращают посылать Тегерану сигналы с просьбой начать двусторонние переговоры.
Аргентинец Хуан Мартин дель Потро прокомментировал победу в полуфинале Открытого чемпионата США над испанцем Рафаэлем Надалем, который из-за травмы не смог завершить матч.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что ВСУ в течение суток нарушили «школьное перемирие» в Донбассе 18 раз, в результате обстрелов были повреждены 11 домов в посёлке Коминтерново.
Россиянка Юлия Каримова стала чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров.
Судно Seabed Constructor американской компании Ocean Infinity отправилось на поиски пропавшей в ноябре 2017 года аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщается на сайте Минобороны Аргентины.
Подозреваемые в причастности к инциденту в Солсбери по меньшей мере шесть раз посещали Женеву с сентября 2016 года по март 2018-го, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.
Американский теннисист Майк Брайан установил новый рекорд по победам на турнирах Большого шлема в парном разряде.
По меньшей мере 15 человек стали жертвами аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Афганистане. Инцидент произошёл в районе Жари провинции Кандагар.
Корабли Военно-морского флота России в ходе учений в Средиземном море провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, а также поразили условные воздушные и надводные цели с помощью комплексов АК-130 и АК-630.
Российский боксёр Мурат Гассиев сообщил о готовности проведения второго боя против соотечественника Дениса Лебедева, который в пятницу победил турка Хизни Алтункая.
Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан заявила, что украинцы «сыграли ключевую роль в канадской демократии». Об этом сообщает «Укринформ».
Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над национальной командой Гватемалы в товарищеском матче.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о травме колена, из-за которой ему пришлось сняться после второго сета полуфинального матча US Open с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
В Краснодарском крае произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, один пострадал. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой США в товарищеском матче.
В иракском городе Басра протестующие напали на 12 пожарных машин. Об этом информирует телеканал Al-Sumaria.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США — US Open.
В России в государственных испытаниях будут задействованы три новейших боевых вертолёта Ми-28НМ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова.
Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Уганде. Об этом говорится на сайте ведомства.
Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт так называемого перехватчика гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The Drive.
В Москве в субботу, 8 сентября, ожидается до +25 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайской провинции Юньнань.
Украина «пробила дно» и перешла черту международных приличий «по всем скандалам и позорам». Такое мнение выразил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что находится под большим впечатлением от внешнего облика Пхеньяна.
По меньшей мере пять человек погибли, многие пострадали в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло на трассе Аксарай — Анкара в Турции.
В результате землетрясения на японском острове Хоккайдо погиб 21 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
Почтовая служба США выпустила серию марок с изображением британского музыканта и участника группы The Beatles Джона Леннона.
Помощники американского президента Дональда Трампа сузили до нескольких человек круг лиц, подозреваемых в написании скандальной статьи для газеты The New York Times.
Бывший советник штаба действующего президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос приговорён к двум неделям тюремного заключения за ложные показания ФБР по делу о «российском вмешательстве».
Пекин готов активно развивать сотрудничество между Вооружёнными силами Китая и Ирана. Об этом заявил глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе встречи со своим иранским коллегой Амиром Хатами.