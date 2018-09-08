NTD: более 60 стран сошлись на Всемирных играх кочевников

Участники Всемирных игр кочевников, которые проходят в Киргизии уже в третий раз, на протяжении шести дней борются за победу в традиционных видах состязаний и знакомятся с культурными традициями. На эти игры съехались представители из 66 стран, включая «некочевые» нации, и тысячи гостей. Церемонию открытия посетили также президент Турции и премьер-министр Венгрии, передаёт NTD.

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На высоте более 1600 метров на берегу озера Иссык-Куль между хребтами Северного Тянь-Шаня проходят игры кочевников. Кыргызстан организовывает их уже в третий раз, предыдущие были в 2014 и 2016 годах.

Цель игр — сохранить культурные традиции кочевых народов, хотя в играх также принимают участие и представители некочевых наций. В общей сложности участники съехались из 66 государств мира.

Мероприятие шестидневное. Оно включает ряд дисциплин. Среди них — салбурун: так в Кыргызстане называют традиционный вид охоты. В нём задействуют соколов, собак, а также лук и стрелы. Сами охотники должны быть хорошими наездниками. В стране есть даже Федерация салбуруна.

АЛМАЗ АКУН, президент Федерации салбуруна: Может, вам смешно — но это уникальная федерация в мире считается, потому что нигде нет такого, чтобы кочевник или вообще человек занимался одновременно соколиной охотой, стрельбой из лука и дрессировкой собак и лошадей. Это базовые знания человека.

На мероприятии установили традиционные юрты. Гостей развлекают песнями и игрой на варганах — это щипковый язычковый музыкальный инструмент, который в разных странах имеет своё название. Здесь это темир-комуз. А это настольная игра тогуз коргоол. Она строится не только на скорости счёта, но также на тактике.

Открытие игр состоялось в городе Чолпон-Ата. По зрелищности и массовости мероприятие можно сравнить даже с открытием Олимпиады. Церемонию посетили тысячи зрителей, а также президенты Турции, Казахстана и Кыргызстана и премьер-министр Венгрии. Девиз игр: «Едины силой! Едины духом!»

Дата выхода в эфир 06 сентября 2018 года.