El Mundo: испанское посольство приютило венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса в качестве гостя

Власти Испании подтвердили, что один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, который недавно был освобождён из-под домашнего ареста оппозиционно настроенными военными, находится теперь в испанском посольстве в Каракасе в качестве «гостя», пишет El Mundo. Лопес, хотя и укрывается теперь в посольстве, но не просит политического убежища.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель в интервью одному из информационных агентств подтвердил, что венесуэльский оппозиционер находится в испанском посольстве в качестве гостя.

«В соответствии с испанским законодательством запрос на предоставление убежища должен быть озвучен на испанской территории, поэтому господин Лопес находится не в качестве того, кому предоставлено убежище, а просто в качестве гостя посольства и будет находится там до тех пор, пока не будут ясны дальнейшие шаги», — прокомментировал ситуацию министр.

Вместе с Лопесом в посольство прибыли также его жена и 15-месячная дочь.

Как отмечает издание, оппозиционер после своего освобождения вначале пришёл в чилийское посольство, а затем покинул его, руководствуясь, как заявил глава МИД Чили Роберто Ампуэро, своим «личным решением».

El Mundo напоминает, что в диппредставительстве Чили в Каракасе с 2017 года уже находятся два «гостя»: оппозиционный депутат Фредди Гевара и глава Социал-христианской партии COPEI Роберто Энрикес.

Между тем правительство Испании оказывает давление на Венесуэлу, настаивая на проведении президентских выборов в этой латиноамериканской стране, говорится в статье.