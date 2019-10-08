24 Horas: протесты в Кито вынудили правительство Эквадора покинуть столицу

В столице Эквадора набирают обороты протесты, вызванные, среди прочего, отменой государственной субсидии на горючее для коренного населения, передаёт Canal 24 Horas TV. Местному правительству даже пришлось покинуть Кито и перебраться в прибрежный город Гуаякиль. При этом президент страны обвинил своего предшественника в попытке государственного переворота.
Когда в Испании ещё было раннее утро, правительству Эквадора пришлось перебираться (из столицы. — ИноТВ) в прибрежный город Гуаякиль. Оно обвинило бывшего главу государства Рафаэля Корреа в попытке государственного переворота. Ситуация в стране усугубилась в последние дни, после того как была отменена государственная субсидия на горючее для коренного населения.
Как вы видите, социально-политическая обстановка в Эквадоре ухудшается. И мы сейчас кратко расскажем, что там происходит, а сразу после этого проанализируем ситуацию.
Пешком, на машинах и грузовиках — сотни представителей коренного населения начинают прибывать из Анд в столицу Эквадора. По словам их лидеров, в ближайшие дни количество (демонстрантов. — ИноТВ) вырастет до 20 тысяч человек.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы здесь, чтобы они услышали наши голоса.
Источником их недовольства стала отмена субсидий на горючее, а также другие корректирующие меры со стороны правительства, принятые на фоне высокого дефицита (бюджета. — ИноТВ).
ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Когда народедин — он непобедим!
Атмосфера социальной напряжённости усиливалась последние пять дней. Всё сопровождалось перекрытием дорог, разграблением магазинов, кражей имущества, разрушениями на улицах, а также протестами левых группировок, оппозиционно настроенной молодёжи и членов профсоюзов.
Президент Ленин Морено, находясь в компании военного руководства страны и своего вице-президента, обвинил бывшего главу государства Корреа в том, что последний взбудоражил массы, пытаясь осуществить государственный переворот.
ЛЕНИН МОРЕНО, президент Эквадора: Это коррупционеры, услышавшие шаги приближающегося правосудия, которое хочет призвать их к ответу. Именно они стоят за этой попыткой государственного переворота.
Президентский дворец теперь пуст: правительство перебралось в прибрежный город Гуаякиль. После того как об этом было объявлено, в историческом квартале Кито произошли новые столкновения между протестующими и полицией.
Группа радикалов жгла покрышки, бросала камни и коктейли Молотова, спровоцировав тем самым разрушения. Полиция прибегла к средствам по борьбе с беспорядками. После того как исполнительная власть отказалась возвращать субсидии, протесты продолжатся. Завтра прибытие в столицу ещё большего количества представителей коренного населения совпадёт с днём национальной забастовки.
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