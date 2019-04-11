ABC: нарушения международных конвенций — президент Эквадора объяснил, за что Ассанжа лишили убежища

Президент Эквадора Ленин Морено объяснил отказ основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище его неоднократными нарушениями международных соглашений, передаёт ABC. При этом бывший лидер страны обвинил Морено в предательстве и унижении своей страны.
Президент Эквадора Ленин Морено, который в четверг принял решение отказать Джулиану Ассанжу в политическом убежище, после чего основатель WikiLeaks был задержан полицией в посольстве страны в Лондоне, объяснил своё решение, пишет испанская газета ABC.
«Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций ипротокола о совместном проживании», — написал Морено на своей страничке в Twitter.
При этом бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, при котором было принято решение о предоставлении Ассанжу убежища в 2012 году, осудил действия своего преемника, назвав его «величайшим предателем в истории Латинской Америки».
«Это ставит жизнь Ассанжа под угрозу и унижает Эквадор. День всемирного траура», — добавил Корреа.
При этом в Великобритании заверили, что не станут выдавать Ассанжа властям Соединённых Штатов, если основателю WikiLeaks будет грозить смертная казнь.
«Такова наша общая политика при любых обстоятельствах, и она в равной степени относится к Джулиану Ассанжу», — сказал заместитель министра иностранных дел Соединённого Королевства Алан Данкан.
Тем не менее, как отмечает ABC, США уже обратились к британской полиции с просьбой о выдаче австралийского журналиста.
«Никто не может быть выше закона. Дело не в том, что Ассанж был заложником в эквадорском посольстве, на самом деле это посольство Эквадора было заложником Ассанжа в абсолютно невыносимой для них ситуации», — заявил глава британского МИД Джереми Хант.
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