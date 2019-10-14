24 Horas: в Эквадоре правительство договорилось с протестующими к радости местных жителей

Тысячи жителей Эквадора празднуют в Кито соглашение между правительством и коренным населением, которое положило конец ожесточённым протестам, длившимся 12 дней из-за отмены субсидии на топливо. Согласно соглашению, правительство выработает новый указ на основе договорённостей с лидерами коренного населения.

БЕАТРИС ВИАНЬО, корреспондент Canal 24 Horas TV: После 11 дней демонстраций протесты против правительства Ленина Морено, спровоцированные указом 883, прекращены. В конце концов, эти экономические меры были упразднены. Также будет сформирована комиссия, которая займётся составлением нового документа.

Именно так после нескольких часов переговоров был достигнут договор между обеими сторонами. И это несмотря на то, что в ходе первой встречи никакого соглашения достигнуто не было. Ни одна из сторон не хотела идти на уступки по своим требованиям.

Президент Ленин Морено уверял в том, что одобрил эти экономические меры и, в частности, отмену субсидии на топливо, поскольку, как он заявил, выгоду от этой меры получали только контрабандисты, которые продавали горючее по более высокой цене на чёрном рынке в соседних странах.

В свою очередь, представители коренного населения сказали президенту, что если тот не упразднит данный указ, беспорядки в стране продолжатся. Кроме того, они воспользовались переговорами, чтобы заявить о случаях, как они отметили, нарушения прав человека во время последних дней протестов.

Между тем в часы, предшествовавшие переговорам, наблюдался очередной всплеск напряжённости в городе Кито, где вновь произошли столкновения между протестующими, полицией и военными. Случилось это после того, как были опубликованы новые данные по последним протестам. Офис омбудсмена по правам человек сообщил, что количество погибших выросло до 7, а число пострадавших составило более 1300 человек.

Дата выхода в эфир 14 октября 2019 года.