24 Horas: в Эквадоре правительство договорилось с протестующими к радости местных жителей

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ORF: Киев сорвал мирный процесс по Донбассу — слишком велико сопротивление националистов ORF
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Польский политик: «щенкам» незачем дразнить «российского медведя» Polska Times
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В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны
Вандалы подожгли венок у памятника героям Великой Отечественной войны в Красноярске. Возгорание повредило монумент.
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Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета, передаёт РИА Новости.
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Боец Махачев считает, что Нурмагомедов проведёт ещё два поединка до завершения карьеры
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев высказался о следующем поединке своего соотечественника, действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Лавров назвал самым приятным в учёбе стройотряды и капустники
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» к 75-летию МГИМО назвал самыми приятными воспоминаниями о времени обучения в университете работу в стройотрядах и участие в капустниках.
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Минфин США: новые пошлины против КНР могут вступить в силу в декабре
Новый пакет американских пошлин на китайские товары вступит в силу 15 декабря, если к этому моменту страны не заключат торговую сделку, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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В офисе Зеленского оценили реакцию на согласование формулы Штайнмайера
Заместитель председателя офиса президента Украины Юрий Костюк прокомментировал реакцию украинского общества на согласование формулы Штайнмайера.
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Испанский суд выдал новый ордер на арест Пучдемона
Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена принял решение о выдаче нового европейского ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, говорится в решении суда, распространённом 14 октября.
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ЦСКА разгромил «Коломну» в контрольном матче
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над «Коломной» в контрольном матче в Москве.
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Минфин России подготовил поправки в закон о бюджете
Минфин России подготовил поправки в закон о федеральном бюджете на 2019—2021 годы, согласно которым профицит по итогам текущего года будет снижен с 1,7% до 1,4% ВВП.
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В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
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Немецкий журналист о назначении Тедеско в «Спартак»: он знает о футболе всё
Немецкий журналист Марк Сикман высказался о вероятном назначении бывшего главного тренера «Шальке» Доменико Тедеско на пост наставника московского «Спартака».
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Иран выразил готовность к переговорам с Саудовской Аравией
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.
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Матвиенко высказалась против введения смертной казни в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против идеи введения смертной казни в России.
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Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 соглашений
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда подписано более 20 документов.
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Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
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Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2»
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2», которая будет построена при помощи России.
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Умерла южнокорейская певица Солли
Бывшая участница южнокорейской группы F(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, скончалась в возрасте 25 лет.
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В Магаданской области проводят проверку по факту гибели бывшего главврача районной больницы
В Магаданской области организовали проверку по факту гибели бывшего главного врача Сусуманской районной больницы.
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СМИ: Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше
Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше по сравнению с прошлым годом, сообщает газета «Известия».
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Посольство России оценило ситуацию с застрявшими из-за тайфуна в Японии туристами
Посольство России в Японии сообщило о том, что российские граждане не могут покинуть токийский аэропорт Нарита из-за отмены нескольких внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines в результате обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис».
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В Крыму проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими
В Крыму организовали проверку по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.
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СМИ: Цены на путешествия в ноябрьские праздники выросли на 10%
Цены на путешествия в ноябрьские праздники выросли на 10%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
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В Петербурге нашли 50 нелегальных такси в результате рейда
В Санкт-Петербурге нашли 50 нелегальных такси в результате рейда, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.
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Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
Владимир Зеленский в День защитника Украины посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса. В торжественной речи он назвал события 2014 года в стране шоковой терапией.
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В Люксембурге заявили, что боевики ИГ в Сирии несут угрозу Европе
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что оказавшиеся на свободе в Сирии боевики террористической организации «Исламское государство»* несут угрозу не только ближневосточному региону, но и всей Европе.
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В Удмуртии рассказали о программе по поддержке молодых предпринимателей
Молодые предприниматели Удмуртии могут получить 500 тыс. рублей по программе «Умник». Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на центр «Мой бизнес».
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Крымские аграрии получили господдержку в размере 12 млрд рублей с 2014 года
Крымские аграрии получили государственную поддержку в размере 12 млрд рублей с 2014 года, сообщает «Крыминформ».
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Биатлонистка Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию
Российская биатлонистка Маргарита Васильева решила не оспаривать свою дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
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В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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В Москве рассказали о системе безопасности для машинистов МЦД
За состоянием машинистов поездов Московских центральных диаметров (МЦД) будет следить система безопасности, сообщает сайт «Москва 24».
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Эксперт рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание
Психолог-консультант Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание.
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Герой России Елена Серова рассказала, почему решила стать космонавтом
Герой России, депутат Госдумы Елена Серова в беседе с Nation News рассказала, почему решила стать космонавтом.
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Косачёв рассказал о позиции России по ситуации в Сирии
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв заявил о том, что Россия выступает за активизацию диалога как между сирийским правительством и курдами, так и между Анкарой и Дамаском.
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В центре Москвы ликвидировали семь объектов долгостроя с начала года
В Центральном административном округе столицы ликвидировали семь объектов долгостроя с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
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В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию
Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
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Новак отметил улучшение качества топлива на автозаправках в России
Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается.
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В Оренбурге назвали лауреатов региональной литературной премии
В Оренбурге стали известны лауреаты региональной литературной премии имени Петра Рычкова, сообщает RIA56.
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Власти Пензенской области оценили конкурс «Лидеры России»
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил конкурс «Лидеры России», сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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В Кремле прокомментировали проведение опроса по храму в Екатеринбурге
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал проведение опроса по строительству храма в Екатеринбурге, который состоялся 13 октября.
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Ямал примет участие в международной выставке туризма в Сингапуре
Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в международной выставке туризма и путешествий ITB Asia, которая состоится 16—18 октября в Сингапуре. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.
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Начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников
В столице начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников. К участию приглашаются учащиеся с 5-го по 11-й класс. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
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Пропустивший три допинг-теста за год Коулман номинирован на звание лучшего легкоатлета года
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) представила список номинантов на звание спортсмена года.
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Эксперт прокомментировала рост импорта сахара в Россию
Заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе, генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала рост импорта белого сахара в Россию.
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Счётная палата сообщила о рисках уменьшения доходов бюджета России
Счётная палата России сообщила о рисках уменьшения прогнозируемых Министерством финансов доходов федерального бюджета в период с 2020 по 2022 год на общую сумму 714 млрд рублей.
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На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу
Сборная Бразилии досрочно обеспечила себе победу на Кубке мира по волейболу в Японии.
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Националисты проводят марш в центре Киева
Украинские националисты в Киеве проводят марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии»*. Отмечается, что в акции участвуют несколько тысяч человек.
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Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
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Потапова проиграла Калинской на старте Кубка Кремля
Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от соотечественницы Анны Калинской в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
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Самолёт рейса Москва — Лондон вынужденно вернулся в Шереметьево
Самолёт, следовавший рейсом Москва — Лондон, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево через полчаса после взлёта. На его борту находился генеральный директор телеканала RT Алексей Николов.