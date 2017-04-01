El Diario: Великая русская революция в «твитах» Ленина, Сталина и пекаря из Петрограда Несколько лет назад историки начали использовать для популяризации истории технологии, используемые в соцсетях: о событии рассказывается так, будто оно происходит в реальном времени. Яркий пример этого метода, пишет El Diario, — проект RT Russian Telegraph, посвящённый Великой русской революции, которая произошла ровно 100 лет назад. Масштаб и глубокая проработка темы позволяют пользователям Twitter погрузиться в хаос тех мартовских дней и узнать о том историческом событии всё в мельчайших подробностях. 1 апреля 2017 El Diario

El Comercio: В России пытаются разгадать тайну «девочки-фантома» царской эпохи На целой серии старинных фотографий города Красноярска была обнаружена загадочная «девочка-фантом», которая на всех снимках запечатлена с одним и тем же серьезным выражением лица и почти в одной и той же одежде, сообщает El Comercio. Как отмечается в статье, в настоящее время предпринимаются попытки выяснить, кто же эта девочка. 2 февраля 2016 El Comercio

Дом-перевертыш лишил посетителей точки опоры В российской столице за рекордные сроки построили необычный дом-перевертыш, внутри которого все предметы расположены вверх ногами. Вся эта конструкция стоит под углом, поэтому внутри кажется, что пол (то есть потолок) уходит из-под ног, и посетитель испытывает очень необычные ощущения, сообщает El Diario. 14 января 2014 El Diario