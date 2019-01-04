El Comercio: сотрудничество России и Венесуэлы даёт повод лидеру Бразилии задуматься о базе США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что готов рассмотреть возможность открытия на территории своей страны военной базы США, сообщает El Comercio. Болсонару отметил, что его беспокоит военное сотрудничество России и Венесуэлы.

Новый бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что «в будущем» готов обсуждать возможность создания на территории Бразилии американской военной базы, подчеркнув, что сотрудничество России и Венесуэлы кажется ему весомым поводом для беспокойства, передаёт El Comercio.



Перуанское издание отмечает, что Болсонару встретился с государственным секретарём США Майком Помпео на следующий день после вступления в должность. Политики договорились о расширении сотрудничества между двумя странами в области торговли, безопасности и борьбы с «авторитарными режимами», такими как на Кубе или в Венесуэле.



«Кто знает, какие темы для переговоров у нас будут в будущем, всё будет зависеть от обстановки в мире», — заявил Болсонару в первом интервью со дня своей инаугурации 1 января 2019 года.



«Мы стремимся развивать не только экономическое сотрудничество с США, оно может быть и военным. Мы можем прийти к соглашению в этой сфере», — добавил новоиспечённый президент.



Болсонару также выразил обеспокоенность совместными российско-венесуэльскими военными учениями, которые состоялись в конце прошлого года на территории Венесуэлы.



«Как и предполагалось, Россия провела совместные учения с Венесуэлой, а мы знаем, чего пытается добиться правительство Мадуро. Это вызывает обеспокоенность Бразилии», — цитирует El Comercio Болсонару.



Вместе с тем перуанская газета напоминает, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинял США в подготовке вооружённых столкновений на границе страны с Колумбией и Бразилией, которые привели бы к военному вторжению в южноамериканскую республику.