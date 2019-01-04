El Comercio: сотрудничество России и Венесуэлы даёт повод лидеру Бразилии задуматься о базе США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что готов рассмотреть возможность открытия на территории своей страны военной базы США, сообщает El Comercio. Болсонару отметил, что его беспокоит военное сотрудничество России и Венесуэлы.
Новый бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что «в будущем» готов обсуждать возможность создания на территории Бразилии американской военной базы, подчеркнув, что сотрудничество России и Венесуэлы кажется ему весомым поводом для беспокойства, передаёт El Comercio.
Перуанское издание отмечает, что Болсонару встретился с государственным секретарём США Майком Помпео на следующий день после вступления в должность. Политики договорились о расширении сотрудничества между двумя странами в области торговли, безопасности и борьбы с «авторитарными режимами», такими как на Кубе или в Венесуэле.
«Кто знает, какие темы для переговоров у нас будут в будущем, всё будет зависеть от обстановки в мире», — заявил Болсонару в первом интервью со дня своей инаугурации 1 января 2019 года.
«Мы стремимся развивать не только экономическое сотрудничество с США, оно может быть и военным. Мы можем прийти к соглашению в этой сфере», — добавил новоиспечённый президент.
Болсонару также выразил обеспокоенность совместными российско-венесуэльскими военными учениями, которые состоялись в конце прошлого года на территории Венесуэлы.
«Как и предполагалось, Россия провела совместные учения с Венесуэлой, а мы знаем, чего пытается добиться правительство Мадуро. Это вызывает обеспокоенность Бразилии», — цитирует El Comercio Болсонару.
Вместе с тем перуанская газета напоминает, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинял США в подготовке вооружённых столкновений на границе страны с Колумбией и Бразилией, которые привели бы к военному вторжению в южноамериканскую республику.
В результате пожара в Махачкале, по предварительным данным, погибла 15-летняя девочка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СК по региону Расула Темирбекова.
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов для мониторинга ситуации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Североморск, где встретился с экипажами тяжёлого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов» и атомной подлодки специального назначения «Подмосковье», сообщает телеканал «360».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса объяснить, почему значительная часть россиян, по его словам, «живут бедно», а «Россия — страна бедная».
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила бегунье Наталье Погребняк, сменившей в связи с замужеством украинское гражданство на российское, выступать на национальных соревнованиях в России.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что бывший лидер одной из неканонических церковных структур Украины Филарет стал именовать себя Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что совместные учения силовых ведомств и МЧС ЛНР и самопровозглашённой Донецкой народной республики пройдут с 22 по 25 января. Об этом информирует РИА Новости.