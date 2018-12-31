Welt: ЕС планирует создать крупнейшую зону свободной торговли со странами Меркосур

В начале 2019 года ЕС и Япония создадут крупнейшую в мире зону свободной торговли, пишет Die Welt, однако в качестве рекордсмена она может продержаться недолго. В течение года Брюссель планирует завершить переговоры о ликвидации пошлин в торговле со странами Меркосур. Определенные опасения у ЕС может вызывать Бразилия, чей новый президент Жаир Болсонару теоретически способен разорвать процесс переговоров.
1 февраля 2019 года ЕС и Японии создадут крупнейшую в мире зону свободной торговли, сообщает Die Welt. При этом её вскоре может перекрыть другой масштабный проект, над которым Брюссель уже начал работу.
Речь идёт о соглашении с южноамериканской интеграционной группой Меркосур. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем надеется, что переговоры удастся завершить в 2019 году. Сумма отменённых договором пошлин будет в четыре раза выше, чем в договоре между ЕС и Японией.
Однако, как отмечает издание, в последнее время в переговорном процессе не было прогресса: Мальмстрем объясняет это недавними выборами в Бразилии (одна из стран Меркосур — ИноТВ) и подготовкой к смене правительства. При этом, она не опасается того, что избранный бразильский президент Жаир Болсонару положит переговорам конец. «Новый министр иностранных дел сказал нам, что они с радостью присоединятся к соглашению и продолжат переговоры», — заявила Мальстрем. Еврокомиссар добавила, что Бользонаро ещё до своего избрания обещал придерживаться условий Парижского соглашения по климату (в свете того, что Эммануэль Макрон обещал накладывать вето на переговоры о зонах свободной торговли со странами, не поддержавшими климатические цели Брюсселя).
Die Welt напоминает, что переговоры между ЕС и Меркосур длятся уже годы. Население всех стран Меркосур составляет 260 миллионов человек — это одно из крупнейших экономических пространств в мире.
Как пишет издание, активная работа ЕС над соглашениями о свободной торговле объясняется протекционистской политикой Дональда Трампа. До его прихода Брюссель рассчитывал на подписание европейско-американского договора о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве (ТТИП), однако Трамп, став президентом, заморозил все переговоры по этому проекту.
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