Der Standard: мечта о свободной торговле между Россией и ЕС ещё жива наперекор политике

Несмотря на санкции и похолодание на дипломатическом фронте некоторые немецкие и французские предприятия продолжают работать над созданием зоны свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока», пишет Der Standard. Они надеются, что, раз политика зашла в тупик, Москву и Брюссель смогут связать экономические отношения.

В 2010 году Владимир Путин, находясь тогда в должности премьер-министра России, предложил Евросоюзу создать зону свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока», напоминает Der Standard. Реакция европейцев была сдержанной. Потом же произошёл украинский кризис, против Москвы были приняты экономические санкции, и мечта главы Кремля отошла на второй план, но не умерла, поясняет автор статьи.

Некоторые немецкие, французские и российские предприятия продолжают «цепляться» за этот проект и они даже подписали соответствующий меморандум. Сопредседатель рабочей группы по экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока Ульф Шнайдер продвигает эту инициативу в том числе и в Австрии.

Он выступает за создание зоны свободной торговли между ЕС и Евразийским союзом, чтобы избавиться от бюрократических преград, а также, желательно, виз. Впрочем, он признаёт, что сейчас в Европе эту тему никто обсуждать не будет. Но именно по этой причине момент самый подходящий, считает Шнайдер, «ведь политика зашла в тупик, соответственно экономика может стать связующим элементом».

Однако он лишился «явного друга России» и потенциального партнёра в лице бывшего президента Экономической палаты Австрии Кристофа Ляйтля. Теперь он занимает пост президента Европейской экономической палаты и должен представлять интересы Польши и стран Балтии с их антимосковской позицией. В отличие от Ляйтля, который открыто поддерживал идею создания единого рынка, его преемник Харальд Марер скорее выступает в символической роли «наводчика мостов», отмечает издание.