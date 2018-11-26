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Der Standard: мечта о свободной торговле между Россией и ЕС ещё жива наперекор политике

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Несмотря на санкции и похолодание на дипломатическом фронте некоторые немецкие и французские предприятия продолжают работать над созданием зоны свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока», пишет Der Standard. Они надеются, что, раз политика зашла в тупик, Москву и Брюссель смогут связать экономические отношения.
Der Standard: мечта о свободной торговле между Россией и ЕС ещё жива наперекор политике
Reuters

В 2010 году Владимир Путин, находясь тогда в должности премьер-министра России, предложил Евросоюзу создать зону свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока», напоминает Der Standard. Реакция европейцев была сдержанной. Потом же произошёл украинский кризис, против Москвы были приняты экономические санкции, и мечта главы Кремля отошла на второй план, но не умерла, поясняет автор статьи.

Некоторые немецкие, французские и российские предприятия продолжают «цепляться» за этот проект и они даже подписали соответствующий меморандум. Сопредседатель рабочей группы по экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока Ульф Шнайдер продвигает эту инициативу в том числе и в Австрии.
 
Он выступает за создание зоны свободной торговли между ЕС и Евразийским союзом, чтобы избавиться от бюрократических преград, а также, желательно, виз. Впрочем, он признаёт, что сейчас в Европе эту тему никто обсуждать не будет. Но именно по этой причине момент самый подходящий, считает Шнайдер, «ведь политика зашла в тупик, соответственно экономика может стать связующим элементом».
 
Однако он лишился «явного друга России» и потенциального партнёра в лице бывшего  президента Экономической палаты Австрии Кристофа Ляйтля. Теперь он занимает пост президента Европейской экономической палаты и должен представлять интересы Польши и стран Балтии с их антимосковской позицией. В отличие от Ляйтля, который открыто поддерживал идею создания единого рынка, его преемник Харальд Марер скорее выступает в символической роли «наводчика мостов», отмечает издание.  
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Der Standard Австрия Европа
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