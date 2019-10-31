Times: Россия «обольщает» Кубу и Венесуэлу, чтобы подорвать гегемонию США

Москва продолжает укреплять связи с Кубой и Венесуэлой, которые испытывают всё большее давление со стороны Вашингтона. По мнению аналитиков, российские власти развивают отношения с этими странами в надежде, что они станут точками опоры для борьбы с господством США в регионе, пишет The Times.

Россия продолжает укреплять связи с Кубой и Венесуэлой. Всё это происходит на фоне роста напряжённости в отношения двух этих стран, возглавляемых левыми правительствами, с Соединёнными Штатами, пишет The Times.

Накануне кубинский президент Мигель Диас-Канель воспользовался своей первой официальной поездкой в Европу, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Он заявил, что контакты между Гаваной и Москвой «служат уроком всему миру, что позиции России и Кубы остаются неизменными под угрозами США».

Диас-Канель отметил, что недавний визит в его страну российского премьер-министра Дмитрия Медведева состоялся «в сложный момент, когда идёт рост американской агрессии против Кубы». По его словам, кубинцы «очень внимательно следят за тем, как Россия играет всё большую роль в разрушении господства, которое пытаются выстроить США». Он назвал Путина «другом» и пригласил его в гости, отмечает издание.

Путин принял приглашение и похвалил своего коллегу. Он сказал, что Диас-Канель решает экономические и социальные вопросы, несмотря на тяжёлые условия. «В России всегда с особой симпатией относились к независимой позиции Кубы, к её суверенной политике», — подчеркнул президент.

По мнению аналитиков, Кремль рассматривает Кубу и Венесуэлу в качестве «геополитических точек опоры для противостояния гегемонии США». С 2013 года торговля между Россией и Кубой увеличилась более чем в два раза, и в этом году она должна достигнуть $500 млн, «в основном за счёт экспорта из Москвы».

Обе страны поддерживают охваченную кризисом Венесуэлу. Вашингтон ввёл против неё санкции и пытался свергнуть её президента Николаса Мадуро, который получает от Москвы помощь «в виде займов и военных инструкторов», утверждает The Times.

В 2014 году Барак Обама и Рауль Кастро решили разрядить отношения спустя более полувека враждебности между Вашингтоном и Гаваной. Американские ограничения на путешествия были ослаблены, обе страны вновь открыли друг у друга посольства, и Белый дом убрал Кубу из списка государств — спонсоров терроризма, напоминает издание.

Но в 2017-м после вступления в должность Трамп дал обратный ход этому процессу сближения.

В июне его администрация запретила американским круизным судам посещать Кубу, а в прошлую пятницу она приостановила полёты в девять пунктов на Острове свободы, за исключением Гаваны.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что последняя мера была принята в ответ на «репрессии в отношении кубинского народа и поддержку Мадуро», которая, по информации Вашингтона, включает тренировку венесуэльской армии. МИД Кубы заявил, что решение американских властей было попыткой наказать страну за её «несгибаемый бунтарский дух».

Вероятно, Москва продолжит «завоёвывать симпатии» латиноамериканских стран, которых Вашингтон рассматривает в качестве своих соперников. Медведев уже пригласил Диас-Канеля на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны и на новые переговоры, отмечается в статье.

После «аннексии» Крыма* в 2014 году большинство западных лидеров избегают посещения ежегодного парада Победы. Сами же торжества «всё чаще используются для демонстрации современного российского оружия, в том числе межконтинентальных баллистических ракет», заключает The Times.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).