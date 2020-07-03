Euronews: Лондон снова отказался выдать Мадуро венесуэльское золото из Банка Англии

03:00 «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.

03:00 Экс-вратарь «Оренбурга» Довбня подписал контракт с «Ротором» Бывший голкипер «Оренбурга» Александр Довбня сообщил, что стал игроком волгоградского футбольного клуба «Ротор».

03:00 Песков назвал один из приоритетов работы Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одним из приоритетов российского лидера Владимира Путина является укрепление стабильности в России.

03:00 Гвардиола о разгроме «Ливерпуля»: они выпили много пива Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги.

03:00 В Ленобласти расследуют гибель двух рабочих Тела двух рабочих найдены под завалами земли 3 июля в Ленобласти. Скорее всего, они погибли во время рытья колодца. Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины смерти.

03:00 Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.

03:00 «Атлетико» представил домашнюю форму на следующий сезон Мадридский футбольный клуб «Атлетико» презентовал домашнюю форму команды на сезон-2020/21.

03:00 Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.

03:00 Игрок «Спартака» Рассказов о VAR: таких систем в футболе быть не должно Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

03:00 Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Ерохов покинул группу Тутберидзе Российский фигурист Алексей Ерохов объявил о своём уходе из группы отечественного тренера Этери Тутберидзе.

03:00 Почти половина россиян готовы сделать прививку от коронавируса Около половины россиян (44%) заявили о готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, когда появится соответствующая вакцина. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

03:00 Центризбирком утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции Центризбирком в ходе заседания в пятницу, 3 июля, утвердил итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

03:00 «Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура РПЛ Футбольный клуб «Оренбург» отправил казанскому «Рубину» письмо с просьбой перенести матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 июля.

03:00 Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

03:00 Памфилова оценила проведение голосования по Конституции Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала проведение голосования по поправкам к Конституции.

03:00 СМИ назвали экс-наставника «Анжи» Адиева главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» Главный тренер «Чайки» из села Песчанокопское Магомед Адиев, который известен по работе с махачкалинским «Анжи», может возглавить тульский «Арсенал» по окончании сезона.

03:00 В Петербурге на коронавирус протестировали более 18 тысяч человек за сутки В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 18 221 человека протестировали на наличие COVID-19.

03:00 Калошин объяснил, почему на матче «Спартак» — «Тамбов» не будет использоваться VAR Руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, почему в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет использоваться VAR.

03:00 В США назвали «ужасными» проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» Проекты российских ракет «Буревестник» и «Посейдон» являются «ужасными» и должны быть закрыты. Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли.

03:00 В Оренбургской области увеличено финансирование НКО Региональное правительство увеличило финансирование некоммерческих организаций в Оренбургской области на 20% по сравнению с 2019 годом.

03:00 Доходы более 90% таксистов сократились из-за самоизоляции Вследствие вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, 93% таксистов в России столкнулись со значительным снижением доходов.

03:00 СМИ: Российский боец Эмеев остался без соперника на турнире UFC 25 июля Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев остался без соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 июля.

03:00 За сутки в России умерли 176 пациентов с коронавирусной инфекцией В России за сутки скончались 176 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 9859. Об этом сообщили в оперативном штабе.

03:00 Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 437 тысяч В России за сутки выписали 8915 человек после лечения от коронавирусной инфекции, за всё время выздоровели 437 893 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

03:00 Мурашко дал прогноз по возвращению России к полноценной жизни Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в стране до февраля следующего года маловероятно.

03:00 «Бавария» объявила о переходе Зане из «Манчестер Сити» Полузащитник Лерой Зане официально перешёл из английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в немецкую «Баварию».

03:00 В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 667 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

03:00 Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 37 тысяч В Московской области за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписали 596 человек, общее число выписанных пациентов превысило 37,3 тыс.

03:00 Порье заявил, что будет болеть за Гэтжи в бою с Нурмагомедовым Американский боец смешанного стиля Дастин Порье признался, что будет болеть за соотечественника Джастина Гэтжи в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 Глава Минздрава оценил идею ограничения времени продажи алкоголя Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал идеи ограничения времени продажи алкоголя в магазинах до 20:00, а также его реализации в отдельных магазинах.

03:00 В Рособрнадзоре рассказали о ходе сдачи ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что серьёзных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу, 3 июля, в регионах, где экзамен уже завершился, не зафиксировано.

03:00 Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в режиме онлайн Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов 4 июля проведёт пресс-конференцию в онлайн-режиме.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в пятницу, 3 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 В Свердловской области снят противопожарный режим Режим пожарной безопасности, введённый в Свердловской области в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, снят.

03:00 Гамзатов проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул UFC Российский боец смешанного стиля Шамиль Гамзатов проведёт следующий поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Овинсом Сен-Прё.

03:00 ФСБ сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии группы исламистов Пять членов запрещённой в России экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»* задержаны в Карачаево-Черкесии за пропаганду радикальной идеологии. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности России.

03:00 В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой. Решение принято по апелляционному представлению прокуратуры Татарстана.

03:00 СМИ: «Барселона» договорилась с Хави о его назначении на пост главного тренера Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», по окончании нынешнего сезона станет главным тренером каталонского клуба.

03:00 В Алеппо возобновил работу Национальный музей После снятия ограничений, связанных с пандемией, в сирийском Алеппо открылся Национальный музей. Окончен очередной этап восстановительных работ, и посетителям теперь доступны два зала из десяти имеющихся.

03:00 Почти 1600 пациентов с коронавирусом выписаны в Москве за сутки В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписали 1591 пациента. Об этом заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

03:00 Клопп похвалил «Манчестер Сити» за игру с «Ливерпулем» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до +27 °С.

03:00 На Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 46 763 На Украине число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 46 763. За сутки было выявлено 876 новых случаев.

03:00 Главврач Коммунарки назвал число пациентов в медучреждении В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат людей с коронавирусной инфекцией, находятся 333 пациента. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

03:00 Российский боец Гришин дебютирует в UFC 11 июля Российский боец смешанного стиля Максим Гришин проведёт свой первый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате 11 июля на турнире UFC 251.

03:00 Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из «Барселоны» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о возможном уходе аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси из каталонского клуба.

03:00 В Минпросвещения рассказали о начале работы детских лагерей в России Около 20 регионов России заявили о начале работы детских лагерей. Об этом сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов.

03:00 СМИ: Месси намерен покинуть «Барселону» в 2021 году Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси собирается уйти из клуба по истечении контракта в июне 2021 года.

03:00 Медики наблюдают 284 тысячи россиян из-за подозрения на коронавирус Около 284 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на наличие у них коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.