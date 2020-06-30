El País: на новые санкции Брюсселя Мадуро ответил выдворением посла ЕС

03:00
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
03:00
Колосков назвал команды РПЛ, которые понравились ему после возобновления сезона
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какие команды произвели на него наибольшее впечатление после возобновления чемпионата страны.
03:00
В России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о зафиксированных в этом году погодных рекордах в стране.
03:00
Хоккеист Воробьёв прокомментировал своё возвращение в «Салават» из «Филадельфии»
Хоккеист Михаил Воробьёв, не сумевший закрепиться в составе «Филадельфии Флайерз» и вернувшийся из НХЛ в КХЛ, прокомментировал подписание контракта с «Салаватом Юлаевым».
03:00
В Белоруссии четыре человека подали документы на регистрацию в ЦИК
В Белоруссии четыре человека подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты страны.
03:00
Не сумевший закрепиться в НХЛ Воробьёв вернулся в «Салават Юлаев»
Российский хоккеист Михаил Воробьёв, с 2017 года находившийся в системе «Филадельфии Флайерз», но выступавший в основном за её фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), вернулся в «Салават Юлаев».
03:00
Путин призвал всех россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.
03:00
Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана
Российский премьер Михаил Мишустин провёл переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
03:00
Фигуристы Нгуен и Колесник объявили о распаде танцевального дуэта
Американские фигуристы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник объявили о распаде своего дуэта в танцах на льду.
03:00
В парламенте Белоруссии заявили о попытках расколоть общество
Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что наблюдает поддерживаемые извне попытки посеять раскол в обществе.
03:00
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
03:00
В российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российскую армию с начала года поступило 776 образцов вооружения.
03:00
Нурмагомедов рассказал о страданиях в борьбе
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видеоролик, в котором рассказывается о преимуществах борьбы.
03:00
Минтранс: называть даты открытия международных полётов преждевременно
Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что «открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации».
03:00
Вдова баскетбольного тренера Кондрашина скончалась в возрасте 88 лет
Евгения Кондрашина, баскетболистка ленинградского «Динамо» 1950-х, вдова выдающегося тренера Владимира Кондрашина, скончалась на 89-м году жизни.
03:00
В рамках проекта RT вышел новый эпизод «Акцент Шоу»
В рамках проекта RT вышел пятый эпизод «Акцент Шоу», которое посвящено английскому языку и тому, как на нём говорят в мире. Шоу публикуется на YouTube-канале «Спик Изи».
03:00
Путин по видеосвязи откроет возведённые Минобороны медцентры
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник, 30 июня, возведённые Минобороны в ряде регионов медицинские центры.
03:00
Заболевшая коронавирусом пятиборка Лебедева рассказала о своём самочувствии
Призёр чемпионата Европы 2018 года по современному пятиборью Светлана Лебедева не может начать подготовку к летнему сезону из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Независимые наблюдатели прокомментировали процедуру проверки документов на избирательных участках
Независимые наблюдатели прокомментировали процедуру проверки документов по голосованию на избирательных участках.
03:00
В Кремле оценили опыт многодневного голосования
Многодневное голосование по поправкам к Конституции на фоне пандемии коронавируса оправданно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Стали известны место и сроки проведения чемпионата России по биатлону
Чемпионат России по биатлону пройдёт в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2021 года.
03:00
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года
Всероссийская перепись населения состоится в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Об этом говорится в постановлении российского кабмина.
03:00
В Госдуме назвали победой грузовое ж/д движение по Крымскому мосту
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту.
03:00
Гончаренко признался, что ЦСКА понятен игровой стиль «Спартака»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги.
03:00
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня, около 14:00 выступит с обращением к россиянам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
03:00
Карпов высказался о темнокожих шахматистах
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире мало темнокожих шахматистов.
03:00
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%
Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
03:00
Лукашенко направился в Россию на открытие Ржевского мемориала
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где вместе с российским лидером Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.
03:00
Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак»
Известный российский тренер, в прошлом игрок «Спартака» Рашид Рахимов поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата страны между красно-белыми и ЦСКА.
03:00
В Московской области с 1 июля откроются ЗАГСы
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что с 1 июля в регионе откроются все ЗАГСы.
03:00
СМИ: Игроки «Спартака» Тиль и Кутепов могут не сыграть против ЦСКА
Голландский легионер «Спартака» Гус Тиль может пропустить матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА из-за травмы, полученной в игре с тульским «Арсеналом».
03:00
Полиция проводит операцию в ТЦ в деловом районе под Парижем
Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps в деловом квартале Дефанс под Парижем, сообщает префектура полиции.
03:00
В Роструде назвали число безработных в России
В России число безработных в настоящее время составляет 2,7 млн человек, заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе «Управляем квалификациями — моделируем будущее» в рамках Российской недели бизнеса.
03:00
Воробьёв анонсировал открытие детских садов в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что с 6 июля в регионе заработают детские сады.
03:00
Йиранек не считает, что «Спартак» ждёт лёгкая победа в матче с ЦСКА
Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказался о дерби с ЦСКА в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Малкин признался, что скучает по хоккею
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал в Instagram видео, на котором ходит по магазину и забрасывает лежащие на полу продукты клюшкой в корзину и на прилавок.
03:00
Кадыров заявил об отсутствии нарушений в ходе голосования в Чечне
Явка на голосование по поправкам к Конституции в Чечне составила 63,18%, нарушений не зафиксировано, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».
03:00
У Аниты Цой выявили коронавирус
Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19 в одну из городских больниц Москвы.
03:00
Белоус оценил шансы Талалаева спасти «Крылья Советов» от вылета в ФНЛ
Бывший топ-менеджер «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус оценил перспективы Андрея Талалаева на посту главного тренера «Крыльев Советов».
03:00
Невзоров поставил под сомнение версию наездницы о допинге, попавшем в организм лошади через сено с мочой
Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал ситуацию с наездницей Надей Петер Штайнер и её лошадью.
03:00
Аксёнов оценил запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту является важным вкладом в развитие региона, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
03:00
Минтранс рассматривает возможность начать полёты в Турцию с 15 июля
Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
03:00
Москва призвала Вашингтон пересмотреть позицию по ДВЗЯИ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что «вынуждены констатировать серьёзное ухудшение ситуации» вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
03:00
Дитрих оценил предложение Росавиации о возобновлении полётов в СНГ
Министр транспорта России Евгений Дитрих прокомментировал предложение Росавиации о возобновлении авиасообщения со странами СНГ.
03:00
«Динамо» сыграет с «Сочи» основным составом в 25-м туре РПЛ
Роспотребназдор разрешил московскому «Динамо» выставить на матч 25-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» игроков основного состава.
03:00
За сутки в России 9220 человек выписаны после лечения от коронавируса
За сутки 9220 человек в России выписаны после лечения COVID-19, за всё время выздоровели 412 650 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
03:00
Куртинайтис назвал продлившего контракт с «Химками» Шведа лидером европейского баскетбола
Главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал продление контракта лидера команды Алексея Шведа.
03:00
Швед продлил соглашение с «Химками» на три года
Лидер баскетбольных «Химок» Алексей Швед продлил действующий контракт.
03:00
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
03:00
За сутки в России скончались 154 пациента с коронавирусной инфекцией
В России за сутки скончались 154 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 возросло до 9320, сообщил оперативный штаб.