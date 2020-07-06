Hill: Болтон предложил засечь, сколько Трамп проводит времени в Овальном кабинете и сколько — перед телевизором

Свою позицию Дональд Трамп формирует не на основе оценок собственных экспертов, а со слов новостных телеканалов и людей не из правительства, заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон. Он отметил, что если сравнить, сколько времени Трамп проводит в Овальном кабинете, а сколько — за просмотром телевизора, получится «весьма любопытная статистика».
В интервью передаче Face The Nation на канале CBS News в воскресенье 5 июля бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп больше внимания уделяет телевизору, чем экспертам из собственного окружения, сообщает The Hill.
Отвечая на вопрос о том, что больше влияет на позицию главы Белого дома — телевизор или советники, Болтон отметил: «Думаю, это сочетание телевизора и людей не из правительства, которым он по той или иной причине доверяет».
По словам экс-советника, «можно было бы вывести весьма любопытную статистику, если подсчитать, сколько он (Трамп. — ИноТВ) проводит времени в Овальном кабинете по сравнению с тем, сколько он находится в небольшой столовой за его пределами, где включены кабельные новостные телеканалы».
Кроме того, в том же интервью Болтон подчеркнул, что не собирается раскрывать никакую засекреченную информацию. Это касается и его книги, выходу в свет которой пытался помешать президент, как раз аргументируя это угрозой обнародования секретных сведений.
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